ЗМІ: На прохання Генпрокуратури родичів Мельника в США допитають

Американські поліцейські допитають родичів Петра Мельника в Каліфорнії на прохання Генеральної прокуратури України, пише сьогодні газета «Вести».

Видання нагадує, що сліди екс-ректора Податкової академії, якого було затримано під час отримання двох хабарів за вступ до вишу і який втік з-під домашнього арешту, знайшли в Штатах, в містечку Сан-Маркос, неподалік від якого живуть старша дочка Мельника Олена і колишня дружина Алла.

«Генпрокуратура вже направила до Штатів два міжнародно-правові запити у справі Мельника, - сказала заступник генпрокурора Лілія Фролова. - Першим ми просили надати інформацію, як екс-ректор потрапив на територію США, з яким паспортом в'їхав тощо. Крім того, просимо провести допит родичів Мельника, що вже давно стали громадянами США. Зазвичай для цього українські слідчі складають список питань для американської поліції. Потім вона надішле нам відповіді».

У другому дорученні прокуратура просить видати Мельника Україні на умовах взаємності. Тобто, якщо навіть між нашими країнами немає домовленості про екстрадицію, країна, де виявили злочинця, може видати його на батьківщину, щоб він там постав перед судом. «Ми не можемо встановлювати терміни відповідей американській стороні або іншій країні у такій ситуації. Вони одержали запити, а нам залишається лише чекати», - відзначили в прес-службі ГПУ.

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Водночас колишній заступник міністра внутрішніх справ України Геннадій Москаль вважає, що Мельник фактично невразливий. «Якщо він в'їхав туди легально, а на мою думку, це так і є, то його не видворять з країни, скільки б Україна не просила. Для Мельника головне - не потрапити у поле зору міграційної служби і поліції, навіть дорогу на червоне світло не переходити. І тоді він там до старості доживе», - сказав Москаль.

Як повідомляв УНІАН, Мельника було затримано 27 липня ц.р. під час отримання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тис. і 80 тис. грн за вступ їх родичів до вишу, яким він керував.

1 серпня Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно. 7 серпня на Мельника одягли електронний браслет для відстежування місця його перебування.

9 серпня стало відомо, що Мельник зник з-під домашнього арешту, скинувши електронний браслет.

14 серпня його було оголошено у міжнародний розшук.