Президент і Рада схвалили участь України у війні з піратами

12:01, 08 жовтня 2013
Політика
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Україна відправить 250 військових на операції “Океанський Щит” та “EU NAVFOR ATALANTA”.

Фрегат ”Гетьман Сагайдачний”, фото Бричевського Андрія, sevastopol.info

Верховна Рада України ухвалила закон “Про схвалення рішення Президента України про направлення національного контингенту для участі України в операції “Океанський Щит” та в операції Європейського Союзу “EU NAVFOR ATALANTA”.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 334 із 408 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

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Законом передбачено направити національний контингент загальною чисельністю до 250 військовослужбовців для участі України в операції "Океанський Щит" у строки, узгоджені зі стороною Організації Північноатлантичного договору, на період до 3 січня 2014 року, а також для участі України в операції Європейського Союзу "EU NAVFOR ATALANTA" на період з 3 січня до 5 березня 2014 року.

В пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що операція Євросоюзу «EU NAVFOR ATALANTA» розпочата у грудні 2008 року у рамках Єдиної політики безпеки і оборони з метою боротьби з актами піратства біля узбережжя Сомалі. В обох операціях на ротаційній основі беруть участь по 4-6 військових кораблів країн-членів НАТО, ЄС, а також інших країн, які виявили бажання приєднатися до боротьби з піратством. У документі сказано, що фінансування витрат, пов’язаних із залученням національного контингенту України до участі в операції “Океанський Щит” та в операції “EU NAVFOR ATALANTA”, здійснюватиметься в межах щорічних бюджетних призначень, що виділяються Міністерству оборони України за відповідними напрямами діяльності. Фінансово-економічні розрахунки додаються.

У пояснювальній записці сказано, що ухвалення даного закону «сприятиме реалізації політики європейської інтеграції України, розширенню співробітництва України з Європейським Союзом у сфері Спільної політики безпеки і оборони, а також продовженню конструктивного співробітництва України з НАТО, що відповідає національним інтересам України».

В інформації до законопроекту зазначається, що завдання національного контингенту під час участі в операції “Океанський Щит” полягають у веденні спостереження за морським простором, а також демонстрації військово-морської присутності у районі проведення операції; захисті, знешкодженні та протидії від піратських атак, а також наданні допомоги цивільним суднам, у разі необхідності; активному пошуку піратів і озброєних грабіжників на морі, запобіганні їх діяльності шляхом затримання суден та арешту майна, а також доставці доказів і підозрюваних у здійсненні піратських нападів відповідним уповноваженим органам; здійсненні необхідного втручання з метою визволення захоплених піратами суден; забезпеченні взаємодії з міжнародними організаціями та регіональними органами влади для запобігання та стримування піратських дій; супроводженні суден ООН, суден постачання гуманітарної допомоги, а також інших суден, у разі звернення про допомогу; налагодженні співпраці та здійсненні координації з військово-морськими силами коаліції та ЄС, а також іншими суб’єктами, які діють у районі проведення операції.

Завдання національного контингенту під час участі в операції ЄС “EU NAVFOR ATALANTA” полягають у: запобіганні та протидії проявам піратства; захисті цивільних суден, які виконують завдання у рамках Світової продовольчої програми, у тому числі шляхом присутності на суднах озброєних підрозділів; вжитті необхідних заходів, включаючи застосування сили, для запобігання та втручання у спробі здійснення актів піратства або озброєного пограбування; взаємодії з країнами, структурами та організаціями, що представлені у регіоні, для боротьби з актами піратства. В інформації сказано, що проведення операції сприяє покращенню контролю за веденням рибного промислу біля узбережжя Сомалі.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня фрегат "Гетьман Сагайдачний" з вертольотом Ка-27 та групою спеціального призначення вийшов порту Севастополя в похід з метою участі в операції НАТО з протидії піратству на морі «Океанський Щит» і операції Європейського Союзу «Атланта» в районі Аденської затоки, Червоного моря та західної частини Індійського океану.

На участь фрегата в операціях з протидії піратству буде витрачено 89 млн грн бюджетних коштів.

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