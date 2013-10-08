Президент і Рада схвалили участь України у війні з піратами

Верховна Рада України ухвалила закон “Про схвалення рішення Президента України про направлення національного контингенту для участі України в операції “Океанський Щит” та в операції Європейського Союзу “EU NAVFOR ATALANTA”.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 334 із 408 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

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Законом передбачено направити національний контингент загальною чисельністю до 250 військовослужбовців для участі України в операції "Океанський Щит" у строки, узгоджені зі стороною Організації Північноатлантичного договору, на період до 3 січня 2014 року, а також для участі України в операції Європейського Союзу "EU NAVFOR ATALANTA" на період з 3 січня до 5 березня 2014 року.

В пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що операція Євросоюзу «EU NAVFOR ATALANTA» розпочата у грудні 2008 року у рамках Єдиної політики безпеки і оборони з метою боротьби з актами піратства біля узбережжя Сомалі. В обох операціях на ротаційній основі беруть участь по 4-6 військових кораблів країн-членів НАТО, ЄС, а також інших країн, які виявили бажання приєднатися до боротьби з піратством. У документі сказано, що фінансування витрат, пов’язаних із залученням національного контингенту України до участі в операції “Океанський Щит” та в операції “EU NAVFOR ATALANTA”, здійснюватиметься в межах щорічних бюджетних призначень, що виділяються Міністерству оборони України за відповідними напрямами діяльності. Фінансово-економічні розрахунки додаються.

У пояснювальній записці сказано, що ухвалення даного закону «сприятиме реалізації політики європейської інтеграції України, розширенню співробітництва України з Європейським Союзом у сфері Спільної політики безпеки і оборони, а також продовженню конструктивного співробітництва України з НАТО, що відповідає національним інтересам України».

В інформації до законопроекту зазначається, що завдання національного контингенту під час участі в операції “Океанський Щит” полягають у веденні спостереження за морським простором, а також демонстрації військово-морської присутності у районі проведення операції; захисті, знешкодженні та протидії від піратських атак, а також наданні допомоги цивільним суднам, у разі необхідності; активному пошуку піратів і озброєних грабіжників на морі, запобіганні їх діяльності шляхом затримання суден та арешту майна, а також доставці доказів і підозрюваних у здійсненні піратських нападів відповідним уповноваженим органам; здійсненні необхідного втручання з метою визволення захоплених піратами суден; забезпеченні взаємодії з міжнародними організаціями та регіональними органами влади для запобігання та стримування піратських дій; супроводженні суден ООН, суден постачання гуманітарної допомоги, а також інших суден, у разі звернення про допомогу; налагодженні співпраці та здійсненні координації з військово-морськими силами коаліції та ЄС, а також іншими суб’єктами, які діють у районі проведення операції.

Завдання національного контингенту під час участі в операції ЄС “EU NAVFOR ATALANTA” полягають у: запобіганні та протидії проявам піратства; захисті цивільних суден, які виконують завдання у рамках Світової продовольчої програми, у тому числі шляхом присутності на суднах озброєних підрозділів; вжитті необхідних заходів, включаючи застосування сили, для запобігання та втручання у спробі здійснення актів піратства або озброєного пограбування; взаємодії з країнами, структурами та організаціями, що представлені у регіоні, для боротьби з актами піратства. В інформації сказано, що проведення операції сприяє покращенню контролю за веденням рибного промислу біля узбережжя Сомалі.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня фрегат "Гетьман Сагайдачний" з вертольотом Ка-27 та групою спеціального призначення вийшов порту Севастополя в похід з метою участі в операції НАТО з протидії піратству на морі «Океанський Щит» і операції Європейського Союзу «Атланта» в районі Аденської затоки, Червоного моря та західної частини Індійського океану.

На участь фрегата в операціях з протидії піратству буде витрачено 89 млн грн бюджетних коштів.