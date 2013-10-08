Україна може бути конкурентоспроможною на європейському ринку – посол Австрії

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Харкові на форумі «Угода про зону поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі з європейськими партнерами – шлях до підвищення конкурентоспроможності регіонів».

«Україна має багато конкурентних переваг. Це дуже важливо. Я, як спостерігач, як людина з боку, можу сказати, що Україна є успішною, може бути успішною і має конкурентні переваги», - сказав посол.

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Серед найпомітніших конкурентних переваг України на європейському ринку він виділив висококваліфіковані трудові ресурси, якісні і родючі землі і розвинену транспортну інфраструктуру.

«В Австрії, в Європі у нас вже достатньо тривалий час не вистачає кваліфікованих кадрів, особливо у галузі машинобудування та IT-технологій. В принципі, ми можемо і побити європейців у цьому питанні. Україна може конкурувати в цьому аспекті з погляду продуктивності, з погляду продуктивності праці. У вас дуже родючі землі, це широко відомо. Це не відкриття для іноземців. У вас набагато краща транспортна інфраструктура, ніж можна було припустити», - зазначив Хайм.

«Я сміюся, коли чую аргументи, коли хтось говорить, що Україна не може конкурувати з будь-якими сусідами, що Україна випускає лише другорядну продукцію, натякає, що Україна стане дуже агресивною», - резюмував посол.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня Кабінет міністрів України схвалив проект Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом.

У листопаді у Вільнюсі на саміті "Східного партнерства" очікується підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС і формування всеосяжної зони вільної торгівлі з ЄС.