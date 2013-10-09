У Раді вимагають звільнити міністра охорони здоров'я

Представники Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування порушень у діяльності Міністерства охорони здоров’я вимагають звільнити міністра охорони здоров’я України Раїсу Богатирьову.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони сказали під час брифінгу.

Зокрема, народний депутат від “Батьківщини” Павло Петренко зазначив, що в ході своєї роботи ТСК направила понад 370 запитів до правоохоронних органів за фактами зловживань у сфері охорони здоров’я, було відкрито близько 180 кримінальних проваджень, серед яких - щодо зловживання владою та шахрайства, допущення в обіг фальсифікованих медпрепаратів.

Також Петренко наголосив, що у звіті ТСК викладено факти, які доводять провал деяких держпрограм, зокрема по боротьбі із туберкульозом та ВІЛ/СНІДом.

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“Палітра порушень, яка викладена у звіті (ТСК ВР — УНІАН) говорить тільки про одне: очільник МОЗу повинен піти у відставку”, - сказав депутат.

У свою чергу депутат від “Батьківщини” Анатолій Дирів повідомив, що 4 членів ТСК — члени фракції ПР відкликали свої підписи під звітом комісії. Проте проект постанови щодо звіту ТСК все ж був зареєстрований у ВР, передбачається, що депутати розглянуть його вже цього тижня.

Так, парламенту пропонують взяти до відома звіт ТСК і направити його прем'єр-міністру Миколі Азарову, Президенту Віктору Януковичу, а також до Генпрокуратури.

Також Дирів повідомив, що зареєстровано проект постанови щодо продовження роботи ТСК ще на три місяці.

Інший член комісії, депутат від “Свободи” Олег Гелевей відзначив, що зібраних ТСК матеріалів достатньо, щоб зробити висновок, що зловживання при закупівлі ліків і медобладнання Міністерством охорони здоров’я мають системний характер.

«Існує з десяток сталих груп, які, використовуючи свої зв’язки, продають для Міністерства охорони здоров’я як ліки, так і медобладнання”, - сказав Гелевей.