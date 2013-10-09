Депутати пропонують зробити відкритим Держреєстр прав на нерухомість

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам повідомив народний депутат від “УДАРу” Віктор Чумак.

“Кожна людина зможе через портал речових прав на нерухоме майно, який буде вести Міністерство юстиції, подивитися, кому належить те чи інше нерухоме майно: квартира, маєток, будинок і таке інше”, - сказав він і додав, що зараз такі права мають лише нотаріуси, правоохоронні органи та суди.

Чумак також додав, що саме закритість подібних реєстрів робить їх цікавими для того, щоб красти з них інформацію.

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“Коли ти не знаєш, кому належить ця квартира, і суд приймає рішення на користь людини, яка просто є махінатором, ви не можете це ніяк довести, тому що у змові суд, нотаріус і всі інші. А коли ви бачите відкритий прозорий реєстр: протягом років ця квартира належить цьому громадянину, він за неї справно платить податки, він її отримав у спадщину, він її купив — які проблеми? Як тоді цю квартиру забрати?”, - сказав депутат.

Він також наголосив, що закриті реєстри - це проблема, а в усьому світі працюють відкриті.

Чумак також наголосив, що цей законопроект був зареєстрований вчора, і його авторами, крім нього самого, є також Сергій Тігіпко (Партія регіонів), Леся Оробець («Батьківщина»), Михайло Головко (“Свобода”), Оксана Калетник КПУ та позафракційний Юрій Дерев’янко.