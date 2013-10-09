Луценко назвав загрози Україні від Росії
З боку Росії існує принаймні п’ять реальних загроз для Україні після підписання угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі між Україною та ЄС
Таку думку озвучив лідер руху "Третя українська республіка" Юрій Луценко на прес-конференції у Тернополі, якого цитує його прес-служба.
Луценко виключив можливість застосування сили, однак перелічив ті проблемні моменти у двосторонніх стосунках, на які українська влада не дала суспільству відповіді, повідомляє Українська Правда.
"Найперше - Росія може застосувати конфесійну зброю - православну церкву московського патріархату. Але через велику заполітизованість вона не зможе спричинити значних заворушень. Однак мати на увазі таку проблему треба", - зазначив він.
"Друга зброя - сепаратизм. Очевидно, що носії сепаратистських тенденцій в Україні існують. Але цієї теми я би не боявся, бо навіть у той час, коли представником влади був не виходець з Донецького регіону, держава давала раду різноманітним рухам у Криму, Севастополі, на Донбасі та в так званій Новоросії", - заявив він.
"Третя зброя Кремля - торговельні війни. Це - серйозний інструмент, який позбавляє роботи тисячі українців. Мало того, такі війни супроводжуються імперською пропагандою на телебаченні, яка у кращих традиціях Геббельса переконує в тому, що, приміром, 5 тисяч закритих робочих місць у Вінниці є виною Європи", - перелічує Луценко.
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Четверта загроза, на думку політика, це газ.
"Вона справді серйозна, але не така вже й велика. Українські сховища газу практично заповнені, а самі ми видобуваємо стільки газу, скільки його потребує населення. Ще близько 5 мільярдів кубів газу неросійського походження можна отримати з Європи через Словаччину. Цих трьох джерел цілком достатньо, аби з оптимізмом дивитися на перебіг імовірного застосування газових аргументів нашим сусідом", - запевнив він.
"П’ята загроза є найбільш серйозною, обговорювати її треба і всередині України, і з нашими європейськими партнерами. Йдеться про застосування фінансового важеля проти України з боку Кремля", - вважає Луценко.
"Не секрет, що Україна перебуває у вкрай складному фінансовому становищі. Касовий розрив останнього місяця (йдеться про різницю грошей, які треба видати, і які є на рахунку) досяг 18 мільярдів гривень. У такій ситуації можна включити друкарський верстат, що є дуже небезпечним. Однак про таку ситуацію треба відверто говорити з нашими європейськими партнерами, домовляючись про реструктуризацію наших боргів", - підсумував він.