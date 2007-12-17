НУ-НС кине Тимошенко одну на амбразуру?

«Спочатку нам потрібно вирішити фундаментальне питання – обрання прем’єра-міністра, - сказав в інтерв’ю журналістам заступник голови фракції «Наша Україна – Народна Самооборона» Руслан Князевич, відповідаючи на питання щодо висунення кандидатур в уряд від фракції. Про це повідомляє офіційний сайт блоку НУ-НС.

«Потім ми візьмемо тайм-аут – і це погоджено з нашими партнерами по коаліції – під час якого ми зберемо засідання фракції, де будемо визначаться остаточно по кожній кандидатурі», - сказав заступник голови фракції.

«До того часу, поки усі кандидатури не будуть погоджені на фракції, нами не буде запропоновано жодного із наших претендентів», - заявив Руслан Князевич.

Нагадаємо, що в апараті Верховної Ради ще 11 грудня був зареєстрований проект постанови ВР про припинення повноважень Кабінету Віктора Януковича.