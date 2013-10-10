Помер президент Європейської народної партії Вільфрід Мартенс
13:09, 10 жовтня 2013Політика
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Помер президент Європейської народної партії, колишній прем'єр-міністр Бельгії 77-річний Вільфрід Мартенс.
Вільфред Мартенс, Юлія Тимошенко
Як передає ІТАР-ТАСС, про це повідомили сьогодні в його фламандській партії християнських демократів.
За кілька днів до цього Мартенс тимчасово склав із себе повноваження голови Європейської народної партії (ЄНП) через погіршення стану здоров'я. В результаті його пост був переданий лідеру фракції ЄНП в Європарламенті французу Жозефу Долу. Останній виконуватиме обов'язки Мартенса "аж до нових розпоряджень".
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Мартенс обіймав посаду прем'єр-міністра Бельгії в період із 1979 по 1992 роки. За даними бельгійських ЗМІ, наприкінці серпня політика було госпіталізовано на тиждень через проблеми зі згортуваністю крові.
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