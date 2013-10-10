Рада прийняла антирейдерський закон

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 241 народний депутат із 393 зареєстрованих у сесійній залі.

Основною метою закону є недопущення використання схем і методів протиправного поглинання та захоплення підприємств, що створює реальну загрозу національним та економічним інтересам держави і вимагає формування ефективної системи протидії цим негативним проявам.

Законом вносяться зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Господарського процесуального кодексу України, Кримінального кодексу України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, законів «Про господарські товариства», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», «Про рекламу», «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності».

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Так, зокрема, Кримінальний кодекс доповнюється статтями 205-1, 206-1 та 206-2.

Згідно зі статтею 205-1 "Підроблення документів, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців", внесення в документи, що відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної або фізичної особи – підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання документів, що містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору – караються штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від 3 до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 2 років.

Стаття 206-1 "Захоплення будівлі, споруди чи іншого об’єкта підприємства, установи, організації" визначає, зокрема, що захоплення будівлі, споруди чи іншого об’єкта підприємства, установи, організації або інше неправомірне втручання в діяльність підприємства, установи, організації з метою протиправного управління ним (нею), за відсутності ознак протидії законній господарській діяльності, що призвело до порушення нормальної роботи такого підприємства, установи, організації, - карається обмеженням волі на строк до 2 років або позбавленням волі на той самий строк.

Згідно зі статею 206-2 "Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації", протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації, у тому числі частками, акціями, паями їхніх засновників, учасників, акціонерів, членів, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених або викрадених документів, печаток, штампів підприємства, установи, організації - карається виправними роботами на строк до 2 років або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 2 років.

У Господарському процесуальному кодексі визначається, що справи у спорах між юридичною особою та її учасниками (засновниками, акціонерами, членами), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами, членами) юридичної особи, пов’язаними із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням такої особи, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.