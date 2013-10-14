Для багатьох членів ЄС стратегічні інтереси важливіші за Тимошенко - Ферхойґен

Таку думку висловив екс-єврокомісар Ґюнтер Ферхойґен в інтерв'ю Українській правді.

На його думку, Німеччина не повинна чинити перешкод підписанню Угоди про асоціацію.

"Є очевидним, що велика більшість країн-членів ЄС довгострокові стратегічні інтереси як ЄС, так і України в кінцевому результаті вважають важливішими, ніж випадок Тимошенко", - вважає він.

"Німецька економіка має великий вплив на політику уряду, тому вважаю, що шлях України до ЄС буде пришвидшено", - додав Ферхойґен.

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Проте, на його думку, ув'язнення Тимошенко було великою помилкою і її слід би випустити до вільнюського саміту.

"Політично те, що робиться, не є розумним. І було би правильним, якби пані Тимошенко була звільнена перед самітом у Вільнюсі, бо я не можу виключити, що знайдеться таки одна чи дві країни ЄС, які скажуть: "Ні, умови не виконані, вибіркове правосуддя не подолане", - застерігає екс-єврокомісар.

Він вважає, звільнення Тимошенко значно збільшить шанси підписати Угоду про асоціацію і не знехтувати ще одним історичним шансом, як це зробив свого часу президент Ющенко.

Україна і ЄС планують підписати Угоду про асоціацію на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі 28-29 листопада.

Звільнення Тимошенко і подолання практики вибіркового правосуддя є однією з вимог ЄС для підписання цієї Угоди.

З 9 травня 2012 року Юлія Тимошенко, яку засудили до 7 років тюрми у "газовій" справі, проходить курс лікування в Центральній клінічній лікарні №5 (Харків).

4 жовтня екс-прем'єр прийняла пропозицію лікуватися у Німеччині.

Екс-президент Польщі Александр Кваснєвський та екс-президент Європарламенту Пет Кокс подали президентові України клопотання про помилування Тимошенко.