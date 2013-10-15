Проти Тимошенко поновили слідство у "кіотській" справі - газета

Про це повідомляє видання «КоммерсантЪ-Украина» в № 165 (1868) від 15 жовтня.

Як з'ясувала газета, ініціатором стала сторона екс-прем'єра, що просила про проведення низки допитів. Між тим, її захисники звертають увагу на "дивну поведінку" прокуратури, яка спочатку відхилила клопотання захисту, а потім задовольнила деякі з них.

«Коммерсант» зазначає, що вчора стало відомо про новий поворот у справі про нецільове витрачання коштів, одержаних Україною від продажу квот на викид парникових газів, а також про закупівлю урядом автомобілів для сільської медицини. Як відомо, в 2011 році Тимошенко буливисунуті звинувачення в неправомірних діях за згаданими епізодами, потім їх об'єднали в одне провадження. У 2012 році прокуратура завершила розслідування і передала матеріали на ознайомлення захисту Тимошенко.

Джерело видання в оточенні екс-прем'єра повідомило, що вчора розслідування справи поновилося. У прес-службі Генпрокуратури газеті офіційно підтвердили цю інформацію, уточнивши, що ініціатором дорозслідування стала сторона захисту.

"Проводитимуться слідчі дії, на яких наполягали адвокати. Йдеться не тільки про допит колишніх чиновників, зокрема членів Кабміну, а й про інші дії. Вся робота в рамках дорозслідування проходитиме відповідно до нового Кримінального процесуального кодексу", — повідомили у прес-службі.

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«Коммерсант» зазначає, що основна частина розслідування відбувалася в рамках старого КПК. У справі також мають бути допитані колишні чиновники Держказначейства.

Клопотання захисту були вимушеним кроком. 2 вересня завершився термін ознайомлення адвокатів із матеріалами слідства, і прокуратура мала направити справу до суду.

"Тому вже 3 вересня ми заявили більш як 50 клопотань — обгрунтованих і мотивованих. Ми вважаємо, що слідство проведено не до кінця", — заявив адвокат Тимошенко Олександр Плахотнюк.

Прохання захисту були задоволені не відразу. "Спочатку слідчий прокуратури відмовив у задоволенні всіх клопотань, але потім з незрозумілих нам причин інший прокурор, його процесуальний керівник, скасував частину постанов слідчого. У результаті тільки п'ять чи шість клопотань було задоволено, — повідомив Плахотнюк. — Про мотиви таких дій можна лише здогадуватися. Мені здається, що прокуратура вирішила підчистити недоліки, допущені під час досудового розслідування". У прес-службі ГПУ підтвердили, що рішення про задоволення клопотань ухвалював не слідчий, а процесуальний керівник.

«Коммерсант» відзначає, що така новина є позитивною для захисту Тимошенко. Дорозслідування затягує терміни передачі справи до суду — потрібний час для допитів, потім матеріали справи знову потрібно буде передати на ознайомлення захисту. А, враховуючи переговори, що ведуться, про можливий виїзд Тимошенко за кордон для лікування, на момент передачі справи до суду вона за сприятливого сценарія може опинитися за кордоном.

Тим часом влада поки що не демонструє готовності виконувати вимогу ЄС про розв’язання "проблеми Тимошенко", нагадує видання. Вчора Вищий спеціалізований суд у цивільних і кримінальних справах повернув без розгляду заяву Тимошенко про перегляд її вироку. У відповідь на це в "Батьківщині" заявили, що влада упустила черговий шанс виконати ключову умову Брюсселя для підписання угоди про асоціацію.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України обвинувачує Тимошенко в перевищенні влади і службових повноважень під час закупівлі під гарантію уряду і ввезення на територію України нібито спеціалізованих медичних автомобілів "Опель Комбо". Загальна сума завданої державі шкоди становить 67 млн. грн.

Крім того, Тимошенко пред'явлено обвинувачення в нецільовому використанні 180 млн. і 200 млн. євро, які Україна одержала за Кіотським протоколом, і в завданні державі іншої шкоди.

11 жовтня 2011 року Печерський районний суд Києва засудив Тимошенко до семи років ув’язнення за перевищення службових повноважень під час підписання газових контрактів із Росією в 2009 році.