Кузьмін нагадав, що у ГПУ в запасі ще три справи проти Тимошенко

В інтерв'ю газеті «Сегодня» він сказав: «У провадженні прокуратури є справа про медавтомобілі та «кіотські» гроші (кошти, одержані Україною від продажу квот на викиди парникових газів у рамках Кіотського протоколу). З матеріалами справи знайомляться досі адвокати Тимошенко, роблячи це дуже повільно», - сказав він.

Видання нагадує, що у «справі про медавтомобілі» обинувачуються двоє працівників Київської регіональної митниці. Досудовим слідством встановлено, що зазначені посадовці в 2009 році допустили службову халатність і неправомірно оформили типові автомобілі Opel Combo Adaptеd 1,4 Twinport як спеціалізовані і адаптовані для надання медичної допомоги. Насправді транспортні засоби, за даними ГПУ, відрізнялися від звичайних лише наявністю двох стандартних коробок для медичного устаткування, килимками і логотипами на кузові. Недоотримані митні платежі оцінюються в 9 млн. грн.

Один з епізодів справи Ю.Тимошенко стосується перевищення влади і службових повноважень при закупівлі під урядові гарантії цих авто.

Також, за словами Р.Кузьміна, є ще справа про спробу надання хабара суддям Верховного Суду. І справа про нанесення тілесних ушкоджень працівникові Держпенітенціарної служби під час безпорядків у Лукьянівському СІЗО, коли Ю.Тимошенко з соратниками приходила туди з вимогою звільнити чоловіка.

"Є докази, що пошкодження завдала особисто Тимошенко", - зазначив Р.Кузьмін.

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва у жовтні 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією в 2009 році.

18 січня Генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявив, що Генпрокуратура України завершила розслідування кримінальної справи про вбивство в 1996 році Є.Щербаня, підозрюваними в організації цього злочину є екс-прем'єр-міністри України Ю.Тимошенко і Павло Лазаренко.