Естонський президент підтримав Україну на шляху до асоціації з ЄС

Естонія підтримує підписання Україною угоди про асоціацію з Європейським Союзом і не сприймає тиску третіх країн на Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент Естонії Тоомас Хендрік Ільвес під час спільної заяви з Президентом України Віктором Януковичем.

Він назвав надзвичайно важливим факт підписання угоди про асоціацію та зони вільної торгівлі на Вільнюському саміті.

“Ми не погоджуємося з погрозами та економічним тиском від третіх країн з метою зміни вибору свого майбутнього України, Молдови та Грузії”, - сказав Президент Естонії.

Він підкреслив, що договір про ЗВТ дасть можливість Україні вийти на найбільший і стабільніший ринок — європейський ринок. При цьому Ільвес зауважив, що сьогодні спостерігається новий підйом європейської економіки і в недалекому майбутньому буде досягнуто домовленості про спільну торгівлю між Європою та Сполученими Штатами Америки. При цьому він зауважив що ЄС є важливим торговельним партнером для України вже зараз і частка ЄС становить третину всього українського торговельного обороту. Він також зауважив, що ЄС сподівається на підтримку євроінтеграційного курсу і інших пострадянських країн, в першу чергу Молдови. Він надав високу оцінку ролі України у врегулюванні придністровського конфлікту.

“На завершення хочу підкреслити, що Україна є часткою Європи”, - заявив Президент Естонії.