Експерт: Місія Кокса-Кваснєвського шукає компроміс між трьома сторонами

Таку думку висловив керівник Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

"Доповідь - це інформація, на основі якої буде ухвалювати рішення ЄС. Для них доповідь відіграватиме вирішальне значення. Місія зараз займається пошуком компромісу між трьома сторонами - керівництво країни, Тимошенко, ЄС. Вони поки шукають остаточний правовий формат, на основі якого можна звільнити Тимошенко і відправити на лікування в Німеччину", - наголосив експерт в коментарі Gazeta.ua.

На тему: Посли США та ЄС провели в лікарні тригодинну зустріч з Тимошенко

Водночас, він наголосив, що "зараз переговори активізувалися, сторони активно шукають компроміс".

"Тому і треба продовжити місію ще на місяць, але на останній місяць, бо потім вже доведеться приймати рішення. Якби була знайдена форма компромісу, то не продовжували місію. Тому очевидно, що вони ще шукають рішення", - резюмував він.

Нагадаємо, мандат наглядової місії Європарламенту Кокса-Кваснєвського продовжено до середини листопада. Таке рішення було ухвалено на позачерговому засіданні конференції президентів на прохання доповідачів - Кокса та Кваснєвського.

"Ми продовжимо місію, тому що мета - вирішення справи Тимошенко не досягнута" , сказав колишній президент Польщі Александер Кваснєвський.