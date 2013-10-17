У міськраді Черкас вся фракція Фронту змін влилася до фракції ПР

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на черговому пленарному засіданні Черкаської міськради повідомив голова фракції Партії регіонів в міськраді Ігор Мельников.

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За його словами, заяви на вступ до фракції подало п’ятеро депутатів – Анатолій Коверський, Руслан Донець, Валерій Вишиваний, Юрій Бондар та Борис Лєбєдцов. Відтепер до фракції Партії Регіонів у Черкаській міськраді входить 19 депутатів. За словами Мельникова, до фракції готові вступити ще кілька депутатів.