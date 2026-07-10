Росіяни активізувалися на одному з напрямків на півдні, кіл-зона збільшується, - Волошин

Загалом на півдні щодоби противник завдає 2200-2400 ударів різними дронами.

Російські окупанти активізувалися на Оріхівському напрямку у Запорізькій області. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони Півдня України, полковник ЗСУ Владислав Волошин.

"Варто звернути увагу на Оріхівський напрямок, де за декілька останніх днів противник відновив активність. Зокрема, це біля самого Оріхова, де, за даними нашої розвідки, ворог отримав завдання, користуючись погіршенням погодних умов, завести диверсійні інфільтраційні групи в напрямку Оріхова – ближче до міста", - розповів військовий.

Крім того, окупанти не припиняють авіаційних ударів – щодня на Оріхів скидаються бомби. Наприклад, лише за четвер по місту було запущено майже 10 КАБів. Загалом по півдню України завдається близько трьох десятків бомбових ударів, додав військовий.

Відео дня

Він наголосив: загалом на півдні щодоби противник завдає 2200-2400 ударів різними дронами, кожний четвертий удар – безпілотниками літакового типу "Молнія", "Ланцет", через що збільшується так звана kill zone.

"Це спроби ворога бити по нашій логістиці… Якщо порівнювати із травнем, kill zone збільшилася на 3-5 кілометрів. Та противник намагається бити на відстань щонайменше до 20-25 км. Звичайно, це створює додаткове навантаження на підрозділи, які протидіють дронам", - підкреслив речник.

Гуляйпільський напрямок

"На Гуляйпільському напрямку противник щодня проводить доволі велику кількість бойових зіткнень… 25-30 боєзіткнень за добу. Ворог намагається весь час атакувати та просуватися углиб нашої території, проте це йому не вдається", - сказав Волошин.

За його словами, на цьому напрямку особливо важка ситуація на двох ділянках. Зокрема, біля Добропілля, де противник рухається у напрямку Воздвижівки. Крім того, ворог активний на півдні від Гуляйполя, де розташований населений пункт Чарівне. Там ворог рухається у напрямку Верхньої Терси, Новосілки та прагне вийти до Омельника.

Як пояснив Волошин, цей напрямок важливий для ворога, який тут намагається вийти у бік Вільнянська, щоб створити умову для руху на Павлоград й далі – до Дніпра.

"Тобто це – саме той напрямок, де ворог прагне отримати перевагу для того, щоб розсікти Сили оборони України з півдня, перерізати логістичні шляхи… - створити передумови для успіху саме на півдні", - пояснив військовий.

Олександрівський напрямок

На Олександрівському напрямку, додав речник, розвідка фіксує перекидання резервів противника, призначення яких - не штурмові активні дії, а оборона. Також там відбуваються стрілецькі бої, туди ворог перекидає артилерію, якій притаманно працювати по певних рубожах тощо.

"За даними розвідки, за незмогу активно протидіяти українським підрозділам 90 танкова дивізія, яка там перебуває, зокрема командування 80-го танкового полку, отримало суворі стягнення за те, що вони подають неправдиві відомості щодо подій на передньому краї… Тобто Сили оборони зруйнували звичну для росіян конфігурацію лінії бойового зіткнення", - пояснив Волошин.

Інші заяви Волошина

Як писав УНІАН, речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин розповів, що до ударів по українських АЗС має відношення 50 бригада РФ – спецпідрозділ "Варяг", який входить до резерву Верховного головнокомандувача РФ Володимира Путіна. Цей підрозділ діє на півдні, зокрема на Придніпровському та Запорізькому напрямках.

Вас також можуть зацікавити новини: