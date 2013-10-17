Головне за день: огляд топ-новин

Янукович пообіцяв підписати закон, який дозволить Тимошенко лікуватися в Німеччині

Президент України Віктор Янукович обіцяє підписати закон, згідно з яким екс-прем'єр-міністру Юлії Тимошенко буде дозволено виїхати за кордон на лікування. Про це він заявив на брифінгу в Світлодарську Донецької області.

Янукович сказав, що поки у Верховній Раді не прийнято потрібний закон, і поки немає закону, який би дозволив виїхати Тимошенко за кордон.

«Щойно це питання буде вирішено в парламенті і на стіл мені ляже відповідний закон, природно, я його підпишу», - сказав Президент.

Дефолту в США не буде: Обама підписав проект бюджету

Президент США Барак Обама підписав проект бюджету, який передбачає тимчасове відновлення фінансування держустанов і підвищення ліміту держборгу, щоб запобігти дефолту.

Документ передбачає фінансування держустанов до 15 січня 2014 року і розширення ліміту на запозичення до 7 лютого. Крім того, передбачається, що представники обох палат проведуть переговори щодо фінансових реформ і доповідять Конгресу про результати до 13 грудня.

Обвинувачений у вбивстві в Бірюльово: Я не згоден. Я не вбивав

Азербайджанець Орхан Зейналов, підозрюваний у вбивстві жителя столичного району Бірюльово Західне Єгора Щербакова, відмовився від свідчень.

«Я не згоден. Я не вбивав», - заявив Зейналов через перекладача. Також він попросив звільнити себе з-під варти під заставу, не уточнивши суму, яку має.

Адвокат Крашкової каже, що екс-колеги Дрижака вигадують йому алібі

Співробітник Врадіївського райвідділу міліції лейтенант Олексій Поплужний заявив, що вранці 27 червня (після скоєння злочину – ред.) Ірина Крашкова звинуватила його в зґвалтуванні і побитті.

"На уточнююче запитання "Хто саме?" вона сказала, що це був Поплужний. А я стояв в той момент на вхідних дверях і був приголомшений, і сказав їй: "Я - Поплужний". На почуте вона сказала: "Ні, не ти". Вона сказала, що це працівник міліції, який живе біля військкомату. На уточнення: "Поліщук"? вона сказала "Так, Поліщук". На запитання "Хто ще був?" вона відповіла - "Дрижак". На уточнююче запитання: "Який Дрижак старший або молодший?" вона відповіла, що це був Євген", - повідомив Поплужний.

3% українців живуть за 20 гривень на добу

Близько 3% українців проживають за межею бідності. Про це повідомила завідувач відділу досліджень рівня життя населення Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Людмила Черенько.

«2,9% українців живуть за межею бідності, це близько 20 грн на добу», - сказала вона. За словами Черенько, за даними першого кварталу 2013 року, в Україні проживають 25,6% бідних, що менше, ніж за аналогічний період 2012 року. Експерт повідомила, що, згідно з даними дослідження бідності у 2012 році, осередком бідності в країні є північно-західний та південно-центральний регіони, а більш благополучна ситуація - у центрі та на сході.

Тренер збірної Сан-Марино пішов з посади

Вслід за тренером збірної Польщі Вальдемаром Форналіком, зі своєї посади пішов Джампаоло Мацца, який тренував футболістів Сан-Марино впродовж 15 років.

Рівень радіації на АЕС "Фукусіма" зріс у 70 разів за два дні

За даними оператора станції, енергетичної компанії "Токіо електрик пауер" (ТЕПКО), вміст стронцію та інших бета-випромінюючих речовин там становить 1400 беккерелів на літр. Це майже у 30 разів перевищує граничну норму для води, яку можна скидати в морі. Проба, згідно з повідомленням, бралася за 150 метрах від берега океану.