Посол США закликає Україну захищати інтелектуальну власність

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт під час презентації щорічного аналітичного звіту Американської торгової палати в Україні.

«Головним завданням України в найближчій перспективі має стати захист інтелектуальної власності, що відкриє двері для інвесторів інновацій і підприємництва», - сказав Пайєтт.

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Він визнав, що уряд України розуміє необхідність саме такого розвитку подій, і США вітає таку позицію чиновників. «Уряд заявив про пріоритет такого розвитку подій, і уряд США це вітає. Але тепер потрібно перевести благі наміри в конкретні дії», - сказав посол.

При цьому він відзначив, що не менш важливе для України посилення верховенства права в цілому.

«Посилення верховенства права матиме позитивний ефект як на залучення інвестицій, так і на посилення конкурентоспроможності. Суди мають приймати надійні та послідовні рішення, застосовувати однакове законодавство до всіх, і це створить рівні умови ведення бізнесу і для притоку інвестицій», - сказав посол.

Як повідомляв УНІАН, у спеціальному опитуванні Американської торгової палати, проведеному для оцінки ситуації навколо захисту прав інтелектуальної власності в Україні, наголошується, що недостатній рівень захисту інтелектуальних прав в Україні, що має істотний негативний вплив на інвестиційну привабливість країни, лише частково пов`язаний з необхідністю вдосконалення законодавства і багато в чому залежить від політичної волі, спрямованої на впровадження і виконання вже існуючої нормативної бази, а також зобов`язань України перед міжнародними і вітчизняними організаціями власників прав інтелектуальної власності.

Згідно з опитуванням, учасниками якого стали 111 провідних компаній, що працюють в нашій країні (74% з них із іноземним капіталом), 57,6% респондентів відзначили, що ситуація із захистом прав інтелектуальної власності в Україні особливо не відрізняється від ситуації в інших країнах, що розвиваються. При цьому 53,6% респондентів сказали, що за останні два роки в Україні не відбулося будь-яких значних змін законодавства у сфері захисту прав інтелектуальної власності, і лише 1,82% вважають, що законодавство про захист прав інтелектуальної власності виконується ефективно.