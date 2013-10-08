МЗС сподівається, що США виключать Україну зі списку інтелектуальних піратів

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ Леонід Кожара сказав на круглому столі «Нові перспективи для бізнесу в розрізі підписання Угоди про асоціацію у Вільнюсі».

«Ми сподіваємося, що наша країна буде виключена з цієї категорії (списку 301 - УНІАН)», - сказав Кожара.

«Це рішення значно перешкоджає інвестуванню в нашу країну, і ми не можемо погодитися з цим», - сказав міністр.

На тему: США кине всі сили на боротьбу з українськими піратами

Як повідомляв УНІАН, у травні США почали розслідування проти України щодо дотримання прав інтелектуальної власності.

Згідно з інформацією торгового представництва США, в спеціальній доповіді 301 були вказані основні проблеми України – використання урядом піратського програмного забезпечення, піратство в Інтернеті, а також непрозоре і нечесне адміністрування і діяльність агентств з управління авторськими і суміжними правами.