МЗС сподівається, що США виключать Україну зі списку інтелектуальних піратів
МЗС сподівається на виключення України зі складеного США списку основних порушників авторських прав
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ Леонід Кожара сказав на круглому столі «Нові перспективи для бізнесу в розрізі підписання Угоди про асоціацію у Вільнюсі».
«Ми сподіваємося, що наша країна буде виключена з цієї категорії (списку 301 - УНІАН)», - сказав Кожара.
«Це рішення значно перешкоджає інвестуванню в нашу країну, і ми не можемо погодитися з цим», - сказав міністр.
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Як повідомляв УНІАН, у травні США почали розслідування проти України щодо дотримання прав інтелектуальної власності.
Згідно з інформацією торгового представництва США, в спеціальній доповіді 301 були вказані основні проблеми України – використання урядом піратського програмного забезпечення, піратство в Інтернеті, а також непрозоре і нечесне адміністрування і діяльність агентств з управління авторськими і суміжними правами.