Янукович привітав Президента Австрії

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав Хайнца ФІШЕРА з перемогою на виборах Федерального Президента Республіки Австрія.

“Упевнений, що завдяки подальшим спільним зусиллям і налагодженню ефективної двосторонньої взаємодії ми досягнемо нових помітних успіхів у розвитку та зміцненні українсько-австрійських відносин, поглибленні торговельно-економічного співробітництва між нашими державами”, - йдеться у вітанні В.ЯНУКОВИЧА, текст якого розміщено на сайті глави держави.

Президент України підкреслив, що розраховує на подальшу тісну взаємодію з австрійською стороною у питаннях європейської інтеграції України.

В.ЯНУКОВИЧ висловив переконання, що багатий політичний досвід Х.ФІШЕРА сприятиме досягненню цих цілей.

“Зичу Вам міцного здоров`я та успіхів у Вашій відповідальній державній діяльності, а дружньому австрійському народові - благополуччя, добра і процвітання”, - йдеться у вітанні глави держави.

Як повідомляв УНІАН, президентські вибори в Австрії проходили 25 квітня. За чинного Президента Австрійської Республіки Х.ФІШЕРА проголосували 78,9% виборців.