Наступне засідання ВР - невідомо коли
13:21, 19 грудня 2007Політика
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Депутати розійшлися
Сьогоднішнє засідання ВР закрито. Наступне засідання Верховної Ради відбудеться після реєстрації Центральною виборчою комісією народних депутатів від НУ-НС і БЮТ.
За це рішення проголосували 244 із 443 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
Не голосувала у повному складі фракція КПУ, фракція Партії регіонів дала лише два голоси.
У рішення також зазначається, що на цьому засіданні нові народні депутати від фракцій НУ-НС і БЮТ складуть присягу .
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