Наступне засідання ВР - невідомо коли

Сьогоднішнє засідання ВР закрито. Наступне засідання Верховної Ради відбудеться після реєстрації Центральною виборчою комісією народних депутатів від НУ-НС і БЮТ.

За це рішення проголосували 244 із 443 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Не голосувала у повному складі фракція КПУ, фракція Партії регіонів дала лише два голоси.

У рішення також зазначається, що на цьому засіданні нові народні депутати від фракцій НУ-НС і БЮТ складуть присягу .