У Європі вважають, що Тимошенко - камікадзе

З обранням Юлії Тимошенко прем`єром в Україні була відвернена чергова урядова криза.

Про це в середу пише німецька газета "Tageszeitung" у статті "Нова варіація на "помаранчеву" тему", переклад якої наводить Инопресса.руса.

"Після багатомісячної політичної бездіяльності і майже непристойної боротьби за владу між президентом і правлячою більшістю це перша добра новина", - говориться в статті.

У той же час видання відзначає, що для оптимізму поки немає підстав.

"Відповіді на питання, наскільки стабільною виявиться нова "помаранчева" коаліція, утворена БЮТ і НУНС, як не було, так і немає", - пише газета.

"Тимошенко з її схильністю до подвигів камікадзе може приректи коаліцію на дострокову загибель. Так, вона вже заявила, що збирається зайнятися переглядом цін на російський газ і скасувати цілий ряд приватизаційних угод. Таким чином, нові конфлікти запрограмовані", - відзначає також газета.

"Хотілося б побажати Україні, щоб спадкоємці "помаранчевої революції" врешті-решт впоралися з покладеної на них відповідальністю. У всякому разі, задачі, що стоять перед новим урядом, величезні", - пише німецька газета.

"Зокрема, потрібно завершити конституційну реформу і знайти новий зовнішньополітичний фарватер між авторитарною Росією і нерішучим Європейським союзом. Іншого подібного шансу в Ющенка і Тимошенко найближчим часом не буде", - відзначається в статті.

У той же час іспанська газета "La stampa" відзначає, що друге прем`єрство Тимошенко обіцяє бути досить складним, можливо, ще більш складним, ніж перший раунд у 2005 році.

"Юлія, однак, як здається, не має наміру відмовлятися від бойового настрою: вона вже пригрозила опозиції, що "рано або пізно ваша банда відповість за усе, що зробила", і атакувала Москву по питанню про постачання російського газу. Кремль відповів, що "готовий співробітничати" з новим урядом Києва", - пише газета.

"Золота коса навколо голови, біла сукня, колір чистоти, що вона вибрала для свого останнього політичного бою, солодка посмішка на губах, покритих рожевою помадою, і нестримна радість в очах, як у дівчини на першому балі: вчора в залі ВР Тимошенко не ховала своєї радості в зв`язку з поверненням у крісло прем`єра", - говориться в статті.

Українська правда