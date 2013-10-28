Агітаційну кампанію «Українського вибору» проти євроінтеграції назвали «спамом»

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам під час медіа-клубу в Інституті світової політики.

«Іншим словом, як «спам», це назвати не можна. Це вигадки, які на сьогоднішній день серйозно сприймати дуже важко: одностатеві шлюби, утримування зростання цін і так далі. Ну, це просто вигадки», - сказав Пятницький.

При цьому він зазначив, що можна створити іншу організацію й агітувати «за» або «проти» будь-якого напрямку.

«Знаєте, я можу паралельно «Українському вибору» зареєструвати ще одну організацію - «Всеукраїнський вибір». Мені розповідатимуть (з «Українського вибору» - УНІАН), що ціни сьогодні на щось - 10 гривень, а будуть 10 євро (після підписання Угоди про асоціацію з ЄС - УНІАН), а я говоритиму: «Якщо пенсія на сьогодні 1000 гривень, то буде 1000 доларів». Ось і буде два спамери. І ми будемо, фактично, вводити в оману все суспільство, але виконуватимемо завдання: одні будуть «за» європейську інтеграцію, інші будуть – «проти».