Агітаційну кампанію «Українського вибору» проти євроінтеграції назвали «спамом»
Урядовий уповноважений з питань євроінтеграції Валерій Пятницький вважає спрямовані на критику євроінтеграції України акції організації «Український вибір», яку очолює Віктор Медведчук, звичайним «спамом» для дезинформації суспільства.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам під час медіа-клубу в Інституті світової політики.
«Іншим словом, як «спам», це назвати не можна. Це вигадки, які на сьогоднішній день серйозно сприймати дуже важко: одностатеві шлюби, утримування зростання цін і так далі. Ну, це просто вигадки», - сказав Пятницький.
При цьому він зазначив, що можна створити іншу організацію й агітувати «за» або «проти» будь-якого напрямку.
«Знаєте, я можу паралельно «Українському вибору» зареєструвати ще одну організацію - «Всеукраїнський вибір». Мені розповідатимуть (з «Українського вибору» - УНІАН), що ціни сьогодні на щось - 10 гривень, а будуть 10 євро (після підписання Угоди про асоціацію з ЄС - УНІАН), а я говоритиму: «Якщо пенсія на сьогодні 1000 гривень, то буде 1000 доларів». Ось і буде два спамери. І ми будемо, фактично, вводити в оману все суспільство, але виконуватимемо завдання: одні будуть «за» європейську інтеграцію, інші будуть – «проти».