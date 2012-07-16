Медведчук взявся за ідею федералізації України

Лідер громадської організації "Український вибір" 6-й глава Адміністрації Президента України (2002/5 роки) Віктор Медведчук приступив до реалізації ідеї переходу України до федеративного устрою. Про це пише Коммерсант-Україна.

Як інформує видання, про старт проекту "Федеративна України" і проведення однойменної конференції Віктор Медведчук оголосив у своєму відеоблозі. "Федералізація нашої країни - це єдині і безальтернативні ліки проти її розколу, загроза і реальність якого існують", - заявив він, запропонувавши створити оргкомітет з напрацювання концепції законів про федеративний устрій України.

Очолюваний ним рух провів круглий стіл, на якому обговорювався алгоритм зміни державного устрою і терміни реалізації проекту.

Сам Медведчук на цей захід не прийшов.

Слід зазначити, що напередодні проведення круглого столу Віктор Медведчук був у Криму, де пізно ввечері приймав у себе вдома в Ялті президента РФ Володимира Путіна, який заїхав до нього в гості після зустрічі з Віктором Януковичем.

Як відомо, Володимир Путін є хресним батьком дочки Медведчука Дар'ї.

В опозиції до планів переходу до федеративного устрою України поставилися скептично, відзначаючи, що для цього потрібне як мінімум внесення змін до Конституції 300 голосами народних депутатів і позитивний результат з цього питання на всеукраїнському референдумі.