Член ЦВК радить не видавати бажане за дійсне

Центральна виборча комісія завтра не зможе зареєструвати нових депутатів від Блоку Юлії Тимошенко і «Наша Україна – Народна самооборона» замість депутатів, що склали свої повноваження при переході на роботу в уряд.

Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН повідомив представник ЦВК Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ.

«Ті політики, які заявляють, що завтра ЦВК зареєструє нових депутатів, ймовірно, не знайомі з вимогою закону про Центральну виборчу комісію й закону про вибори народних депутатів. Вірогідність реєстрації нових депутатів на завтрашньому засіданні – нульова», - сказав М.ОХЕНДОВСЬКИЙ.

Представник ЦВК нагадав, що в разі дострокового припинення депутатських повноважень Центральна виборча комісія не раніше, ніж на шостий день із дня отримання рішення Верховної Ради про припинення депутатських повноважень може ухвалити рішення про визнання обраними наступних за списками політичних сил кандидатів у депутати.

«Після цього рішення відводиться ще 20 днів для кандидатів у депутати для того, щоб вони могли подати документи до ЦВК на реєстрацію, й лише після цього комісія може ухвалювати рішення про їхню реєстрацію. Й лише після реєстрації депутат може скдасти присягу в парламенті», - підкреслив М.ОХЕНДОВСЬКИЙ.

Він також висловив стурбованість «спробами втручання депутатів і посадовців Верховної Ради в діяльність Центральної виборчої комісії».

«Відповідно до законодавства, Центральна виборча комісія не підпорядковується Верховній Раді, тому коли політики заявляють про те, що поговорять зі своїми представниками в ЦВК (для прискорення вирішення питання про реєстрацію депутатів – УНІАН), це є прямим порушенням закону», - підкреслив М.ОХЕНДОВСЬКИЙ.