У Верховну Раду увійдуть 14 нових депутатів (уточнений список)

Після сформування нового складу Кабінету Міністрів свої повноваження достроково мають скласти 14 народних депутатів.

Про це свідчать результати голосування за склад нового уряду.

Зокрема, міністрами стали 8 депутатів від Блоку Юлії Тимошенко та 6 депутатів від блоку “Наша Україна-Народна самооборона”.

Таким чином, Центральна виборча комісія після цього має зареєструвати народними депутатами наступних за виборчим списком 8 кандидатів у депутати від БЮТ та 6 від НУ-НС.

Як свідчать дані офіційного сайту ЦВК, такими кандидатами від БЮТ є:

№ 159 КРАВЧУК Василь Петрович, 1967 року народження, член партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", освіта вища, голова Теофіпольської районної ради, проживає в селі Волиця Теофіпольського району Хмельницької області;

№ 160 ГУДИМА Олександр Миколайович, 1950 року народження, член партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", освіта вища, тимчасово не працює, проживає в місті Львові;

№ 161 ПАВЛОВСЬКИЙ Андрій Михайлович, 1965 року народження, член партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", освіта вища, директор КП "Центр високих технологій та інновацій", проживає в місті Києві;

№ 162 БОЛЮРА Антоніна Володимирівна, 1949 року народження, член партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", освіта вища, директор по контролю і аудиту фінансово-господарської діяльності ТОВ фірма Торговельний дім "Маркет-Груп", проживає в місті Дніпропетровську;

№ 163 ПОТАПЧУК Микола Леонтійович, 1949 року народження, член партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", освіта вища, безробітний, проживає в місті Луцьку;

№ 164 КОШИН Сергій Мефодійович, 1959 року народження, член партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", освіта вища, директор Дубровицької автомобільної школи ТСО України, проживає в місті Дубровиця Рівненської області;

№ 165 ШИЯНОВ Борис Анатолійович, 1958 року народження, член партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", освіта вища, генеральний директор ТОВ "WРІ Україна", проживає в місті Києві;

№ 166 ЗАРУДНИЙ Олексій Борисович, 1970 року народження, безпартійний, освіта вища, тимчасово не працює, проживає в місті Києві.

Кандидатами від НУ-НС є:

№ 74 ДЖОДЖИК Ярослав Іванович, 1960 року народження, заступник голови Української Народної Партії, освіта вища, радник голови правління ТОВ "Галтрейд", проживає в місті Києві;

№ 76 ЗЕЙНАЛОВ Едуард Джангірович, 1963 року народження, член “Народного Союзу "Наша Україна", освіта вища, тимчасово не працює, проживає в місті Кіровограді;

№ 77 ВАСИЛЕНКО Сергій Володимирович, 1971 року народження, безпартійний, освіта вища, тимчасово не працює, проживає в місті Сімферополі;

№ 78 КЕНДЗЬОР Ярослав Михайлович, 1941 року народження, член Народного Руху України, освіта вища, тимчасово не працює, проживає в місті Києві.

№ 79 КРУЦЬ Микола Федорович, 1952 року народження, член Народного Союзу "Наша Україна", освіта вища, тимчасово не працює, проживає в місті Києві;

№ 80 ПАРУБІЙ Андрій Володимирович, 1971 року народження, член Народного Союзу "Наша Україна", освіта вища, радник голови Львівської обласної державної адміністрації, проживає в місті Львові.