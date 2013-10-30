США шукають шляхи надання додаткової підтримки Україні - представник Держдепу

Про це повідомив заступник керівника Бюро у справах Європи та Євразії Державного департаменту США Ерік Рубін у інтерв’ю газеті День, опублікованому сьогодні.

Зокрема, у відповідь на запитання «Чим США можуть допомогти Україні, щоб Вільнюський саміт був успішним і став значною геополітичною подією на пострадянському просторі після розпаду Радянського Союзу?» Рубін заявив: «Я був причетним до підтримки України й працював з Україною ще до її незалежності, починаючи з кінця 1980-х років. Тоді я працював у радянському бюро Держдепартаменту й відповідав за відносини з радянськими республіками. Я забезпечував підтримку незалежності Балтійських країн, а потім - незалежності України, а також інших держав, які виникли після розпаду Радянського Союзу. Окрім того, відчував особисту відповідальність за це.

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У 1990-ті роки я жив тут три роки з дружиною. Можу вам сказати, що розпад Радянського Союзу має величезне значення для мене, я хвилююся за Україну, за український народ. Це також має значення для Європи й усього світу. Суверенні незалежні країни вільні робити власні суверенні рішення, вибирати власне майбутнє. Відтоді ми дуже підтримуємо Україну політично та економічно. І тепер, коли Україна стоїть на порозі нового, дуже позитивного напряму, ми шукаємо шляхів надання додаткової підтримки Україні - як економічної, так і політичної. І це ми будемо активно обговорювати з українським урядом».

За його словами, дискусії з цього приводу вже розпочалися, і «у наступні місяці будуть ще візити і багато контактів і у Вашингтоні, і в Києві».

Як зазначив Рубін, «ми були раді допомогти країні, яка була молодою і незалежною, яка шукала партнерів та нові способи організації суспільства. Ми надавали і будемо продовжувати надавати допомогу. Але, зрештою, Україна присутня в Європі. Вона завжди була в Європі, попри те, що хтось каже, що цей регіон - Євразія. Ми дуже віримо й вважаємо, що це була і завжди буде Європа, і тому природно, що фокус зараз зосереджено на інтеграції України в Європейський Союз, на те, щоб стати членом європейської родини. І це не виключає тісних відносин з іншими партнерами.

Це означає, що наші тісні відносини з ЄС включатимуть Україну. Наприклад, наші переговори про створення трансатлантичної зони вільної торгівлі одного дня приведуть до вільного ринку між США та ЄС. І зрештою, асоціація України з ЄС також буде частиною цього. Тому виникне потреба в тому, як це гармонізувати. І тому наше бачення, що Україна буде частиною не лише європейського ринку, а й американського, який створює величезні можливості для економічного зростання. Ми завжди підтримували європейський проект, започаткований Моне та Шуманом, і вважаємо ЄС дивом, неймовірним досягненням. І бачити, що Україна рухається до Асоціації з ЄС, для нас, американців, дійсно захоплююча і багатообіцяюча перспектива».