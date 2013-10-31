Академія наук відклала питання ліквідації двох інститутів
Вчора близько 80 співробітників Інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського (ІУАІ) та Інституту сходознавства імені Агатангела Кримського зібралися біля будівлі Національної академії наук
До них приєдналися колеги з інших підрозділів академії. Приводом для пікету стали плани НАНУ ліквідувати обидва інститути в рамках академічної реформи. У керівництві академії пояснюють реорганізацію бажанням оптимізувати свою структуру, повідомляє Комерсант-Україна.
Нагадаємо, Інститут української археографії та джерелознавства планується реорганізувати в Археографічну комісію при Інституті історії України, а Інститут сходознавства - об'єднати з Інститутом всесвітньої історії. На вчорашньому засіданні президії НАНУ планувалося розглянути питання про ліквідацію інститутів. Початок засідання було призначено на 14.00, проте вчені зібралися біля будівлі НАНУ вже опівдні.
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"У нас є інформація про те, що члени президії можуть перенести засідання на більш ранній час і вирішити всі без нас, тому ми й прийшли раніше ", - пояснили учасники пікету .
Те, що відбувалося, можна було назвати пікетом лише умовно - вчені прийшли з двома плакатами "За нашу і вашу наукову свободу" і "Захистимо інститут - захистимо НАНУ". У них не було мегафону - вони просто стали біля входу і перемовлялися один з одним і журналістами.
"Наші інститути створені трохи більше 20 років тому, тому у нас немає мастодонтів. Ми представляємо молоде наукове покоління, на відміну від багатьох інститутів, які, по суті, так і залишилися радянськими", - пояснювали вчені.
Навіть нечисленний мітинг виявився неприємною несподіванкою для керівництва НАНУ. Академіки, які прийшли на засідання президіуму, або висловлювали свою підтримку мітингувальникам, або прагнули непомітно пройти в будівлю. Винятком став академік - секретар відділення історії, філософії та права НАНУ Олексій Онищенко, який розпочав публічну дискусію з пікетниками.
"Ще раз повторюю - до порядку денного питання об'єднання не внесене, тому я не розумію, навіщо ви тут зібралися. Тим більше, що це всього лише ідея, і ніякого рішення поки прийнято не буде", - повторював він.
"Ви зняли це питання з порядку денного, побоявшись громадського резонансу. Проведіть експертні слухання про необхідність таких змін, а поки розблокуйте роботу інститутів - дайте нам призначити собі керівництво та перереєструйте нарешті ради по захисту дисертацій", - відповідали протестувальники.
Через годину після початку засідання президії Онищенко знову вийшов до мітингувальників і заявив, що ніяких рішень про об'єднання установ не приймалося.