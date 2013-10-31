Академія наук відклала питання ліквідації двох інститутів

До них приєдналися колеги з інших підрозділів академії. Приводом для пікету стали плани НАНУ ліквідувати обидва інститути в рамках академічної реформи. У керівництві академії пояснюють реорганізацію бажанням оптимізувати свою структуру, повідомляє Комерсант-Україна.

Нагадаємо, Інститут української археографії та джерелознавства планується реорганізувати в Археографічну комісію при Інституті історії України, а Інститут сходознавства - об'єднати з Інститутом всесвітньої історії. На вчорашньому засіданні президії НАНУ планувалося розглянути питання про ліквідацію інститутів. Початок засідання було призначено на 14.00, проте вчені зібралися біля будівлі НАНУ вже опівдні.

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"У нас є інформація про те, що члени президії можуть перенести засідання на більш ранній час і вирішити всі без нас, тому ми й прийшли раніше ", - пояснили учасники пікету .

Те, що відбувалося, можна було назвати пікетом лише умовно - вчені прийшли з двома плакатами "За нашу і вашу наукову свободу" і "Захистимо інститут - захистимо НАНУ". У них не було мегафону - вони просто стали біля входу і перемовлялися один з одним і журналістами.

"Наші інститути створені трохи більше 20 років тому, тому у нас немає мастодонтів. Ми представляємо молоде наукове покоління, на відміну від багатьох інститутів, які, по суті, так і залишилися радянськими", - пояснювали вчені.

Навіть нечисленний мітинг виявився неприємною несподіванкою для керівництва НАНУ. Академіки, які прийшли на засідання президіуму, або висловлювали свою підтримку мітингувальникам, або прагнули непомітно пройти в будівлю. Винятком став академік - секретар відділення історії, філософії та права НАНУ Олексій Онищенко, який розпочав публічну дискусію з пікетниками.

"Ще раз повторюю - до порядку денного питання об'єднання не внесене, тому я не розумію, навіщо ви тут зібралися. Тим більше, що це всього лише ідея, і ніякого рішення поки прийнято не буде", - повторював він.

"Ви зняли це питання з порядку денного, побоявшись громадського резонансу. Проведіть експертні слухання про необхідність таких змін, а поки розблокуйте роботу інститутів - дайте нам призначити собі керівництво та перереєструйте нарешті ради по захисту дисертацій", - відповідали протестувальники.

Через годину після початку засідання президії Онищенко знову вийшов до мітингувальників і заявив, що ніяких рішень про об'єднання установ не приймалося.