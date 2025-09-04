За даними FT, про зупинку фінансування представники Пентагону повідомили європейським дипломатам минулого тижня.

США поступово згортають програми допомоги в забезпеченні безпеки для європейських армій уздовж кордонів із Росією, змушуючи континент вкладати більше коштів у власну оборону. Про це пише Financial Times.

За даними видання, минулого тижня представники Пентагону повідомили європейським дипломатам, що США більше не фінансуватимуть програми з навчання та оснащення військових у країнах Східної Європи, які можуть опинитися на передовій у будь-якому конфлікті з Росією.

Зазначається, що видатки на програму Пентагону, яка підпадає під дію розділу 333, мають бути схвалені Конгресом США, однак адміністрація президента США Дональда Трампа не запитувала додаткових коштів. При цьому вже схвалені кошти будуть доступні до кінця вересня 2026 року.

Офіційний представник Білого дому заявив, що цей крок узгоджується із зусиллями президента Трампа щодо "переоцінки та коригування" іноземної допомоги та відповідає указу, виданому ним у перший день його перебування на посаді. Чиновник сказав:

"Ці дії були узгоджені з європейськими країнами відповідно до указу і давнього акценту президента на тому, щоб Європа брала на себе більшу відповідальність за власну оборону".

Важливо, що скорочення фінансування за розділом 333, за оцінками помічників Сенату, торкнеться програми зі світовим бюджетом понад 1 млрд доларів, що може призвести до скорочення сотень мільйонів доларів, які США спрямовують у прикордонні з Росією країни. Пентагон не повідомив законодавцям точну суму, яка буде поступово скорочена.

За даними Рахункової палати США, у рамках програми Європі в період із 2018 до 2022 року буде виділено 1,6 млрд доларів, що становить приблизно 29% від загальносвітових витрат за розділом 333. Основними одержувачами допомоги є Естонія, Латвія і Литва.

За словами європейського чиновника, цей крок, найімовірніше, спрямований на те, щоб спонукати багатші країни ЄС збільшити обсяг допомоги у сфері безпеки для прикордонних держав.

Зазначається, що європейські уряди були приголомшені цим повідомленням і намагаються отримати більш детальну інформацію від Вашингтона. Європейські чиновники намагаються зрозуміти, чи зможе внутрішнє фінансування заповнити прогалини або скорочення вплинуть на критично важливі елементи європейської безпеки.

"Якщо вони діятимуть жорстко, це матиме серйозні наслідки", - сказав один із дипломатів, додавши, що НАТО, безумовно, постраждає, оскільки частина фінансування проходила через альянс. Другий додав:

"Це викликає велику стурбованість і невизначеність".

Сенаторка Джин Шахін, головна демократка в сенатському комітеті з міжнародних відносин, назвала скорочення "помилковим кроком, що надсилає абсолютно невірний сигнал, оскільки ми намагаємося змусити Путіна сісти за стіл переговорів і стримати російську агресію".

За словами джерела, окрема програма США "Фінансування іноземних військових операцій", яка надає країнам фінансування для закупівлі дорогих товарів, як-от винищувачі, кораблі та танки, не зачеплена останнім рішенням.

Зазначається, що майбутнє "Ініціативи з безпеки в країнах Балтії" (Baltic Security Initiative) - окремої програми, створеної 2020 року для зміцнення збройних сил Естонії, Латвії та Литви, - також перебуває під загрозою. Минулого року Конгрес схвалив виділення 288 млн доларів на підтримку цієї ініціативи.

Білий дім не став запитувати додаткове фінансування цієї програми в бюджеті на наступний рік. Джерело, знайоме із ситуацією, повідомило, що адміністрація переглядає програму.

Відставний адмірал США Марк Монтгомері заявив, що втрата американської допомоги у сфері безпеки буде "дуже важкою" для країн Балтії.

Американські війська в Європі

Адміністрація проводить аналіз дислокації своїх військ по всьому світу і заявила про намір скоротити свою присутність у Європі.

Видання Politico писало, що Сполучені Штати можуть скоротити чисельність своїх військ у Європі на 30%. Країна проводять Глобальний огляд силової структури (Global Force Posture Review) - масштабну переоцінку військової присутності США по всьому світу під керівництвом Пентагону.

