Steam 'упав' після виходу Hollow Knight: Silksong – геймери чекали на неї 6 років

Довгоочікувана метроідванія Hollow Knight: Silksong вийшла трохи більше ніж через шість років після анонсу. Гра доступна на всіх актуальних платформах за 20 доларів або 415 гривень в українському Steam.

Ігрова спільнота настільки сильно чекала на гру, що навіть Steam тимчасово "впав". Судячи з усього, це сталося через відсутність попереднього завантаження до релізу. Гра стала одночасно доступна для всіх, зокрема оглядачів.

Нагадаємо, у новій частині всесвіту Hollow Knight головною героїнею стала Хорнет, принцеса і захисниця Халлоунеста, яку знають фанати першої частини. У Silksong її викрадають і відвозять у королівство Фарлум, де на неї чекають небезпеки та випробування.

Вам доведеться битися з різноманітними супротивниками, використовуючи унікальні здібності та зброю. За словами розробників, у Silksong представлено понад 200 типів ворогів і понад 40 босів.

Музику для Silksong написав Крістофер Ларкін – композитор оригінальної гри.

УНІАН розповідав, що щонайменше три студії відклали прем'єру своїх проєктів, щоб уникнути конкуренції з Hollow Knight: Silksong. Деякі навіть "переїхали" на 2026 рік замість вересня 2025-го.

