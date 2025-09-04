За словами президента України, потрібно збільшувати підтримку нашої держави й посилювати тиск на Росію.

У Парижі відбулося засідання "Коаліції охочих", у якому взяли участь президент України Володимир Зеленський разом з іншими союзниками, які приєдналися до зустрічі офлайн та онлайн. Про це розповів глава держави у своєму Telegram-каналі.

За його словами, у засіданні взяло участь 30 країн.

"Усі об’єднані однаковим прагненням завершити цю війну надійним миром і довготривалою безпекою. Детально обговорили готовність кожної з країн зробити внесок у гарантування безпеки на землі, на морі, у повітрі та в кіберпросторі. Скоординували позиції та обговорили компоненти гарантій безпеки. І вдячний кожному й кожній за розуміння, що головною гарантією безпеки є сильна українська армія", - наголосив Зеленський.

Президент зауважив, що Україна разом із союзниками має однакове бачення, що РФ робить все можливе, аби затягнути переговори та продовжувати війну.

"Потрібно збільшувати підтримку України й посилювати тиск на Росію. Зараз триває підготовка 19-го пакета санкцій Євросоюзу. Працює над санкційними кроками також Японія", - додав глава держави.

Також Зеленський подякував всім партнерам за підтримку українського народу та готовність і надалі бути разом з нашою державою, аби допомагати захищати життя.

"Окремо хочу подякувати Президенту Трампу за всі зусилля заради завершення цієї війни й готовність Америки забезпечувати підтримку України зі свого боку", - підсумував український лідер.

Коаліція охочих - останні новини

Раніше Володимир Зеленський розповів, що "Коаліція охочих" виглядає поки що теоретичною. Однак він запевнив, що результатом цієї ініціативи будуть надійні гарантії безпеки для України.

"Але кожна з ініціатив - спочатку також ніхто в них не вірив, не вірив що в Україні буде зброя НАТівського зразка. Сьогодні це є і сьогодні це захищає. Я дуже вірю в "Коаліцію охочих"", - наголосив президент.

Водночас народний депутат від "Слуги народу" Олександр Мережко пояснив, що потрібно Україні від ініціативи "Коаліції охочих". За його словами, у цьому питанні Україну цікавлять продовження та посилення підтримки, зокрема військової, а також майбутні гарантії безпеки.

"По-перше, дві речі нас цікавлять: це продовження і навіть посилення підтримки, в тому числі військової підтримки. І матеріальне, включно з конфіскацією цих трьохсот мільярдів євро чи доларів… А друге питання - це майбутні гарантії безпеки, якщо вдасться досягти припинення вогню", - додав Мережко.

