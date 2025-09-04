Xiaomi продовжує активно розширювати свою програму, зрівнявшись з OnePlus і Vivo.

Тривалість підтримки програмного забезпечення стають все більш важливим фактором для багатьох під час вибору смартфона, і Xiaomi поступово збільшує період підтримки своїх пристроїв. Нещодавно корпорація змінила свою політику, пообіцявши чотири великих оновлення Android для деяких телефонів і планшетів.

Портал GizmoChina склав список пристроїв Xiaomi, Redmi і Poco, які отримають 4 великих оновлення ОС Android. У список потрапили як преміальні пристрої, так і моделі середнього класу.

Xiaomi 15;

Xiaomi 15 Ultra;

Xiaomi 14;

Xiaomi 14 Pro;

Xiaomi 14 Ultra;;

Xiaomi 14T;

Xiaomi 14T Pro;;

Xiaomi Mix Flip;

Xiaomi Pad 7;

Xiaomi Pad 7 Pro;

Poco F7;

Poco F7 Pro;

Poco F7 Ultra;

Redmi Note 14 4G.

Якщо ваш телефон або планшет Xiaomi є в списку, ви можете очікувати загалом на чотири великих оновлення ОС. Наприклад, якщо пристрій працював на Android 15 "з коробки", він має отримувати оновлення ОС аж до 2028 року, коли вийде Android 18.

Відео дня

Примітно, що Redmi Note 14 4G, який продається дешевше 200 доларів, теж може розраховувати на розширену підтримку. Однак його дорожчі побратими, такі як Note 14 Pro і Note 14 Pro+, не включені до переліку.

З поліпшеною політикою оновлень Xiaomi зрівнялася з OnePlus і Vivo, але все ще поступається багатьом конкурентам. Наприклад, Oppo і Motorola пропонують до п'яти великих оновлень Android, а Realme – до шести. Samsung і Google і зовсім обіцяють до семи великих оновлень ОС.

Наприкінці вересня відбудеться презентація флагманської серії Xiaomi 16. Уже підтверджено, що вони будуть першими Android-телефонами на базі чипа Snapdragon 8 Elite 2 і, ймовірно, отримають нову 50-мегапіксельну селфі-камеру.

Приблизно в цей самий час почнеться розгортання HyperOS 3 (Android 16), в якій з'явиться одна з головних фішок Айфонів – "динамічний острів" Super Island. На цей момент відомо, що HyperOS 3 буде розгорнуто на понад 100 пристроях.

Вас також можуть зацікавити новини: