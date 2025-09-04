За понад пів століття експлуатації в Індії розбилося понад 400 винищувачів цієї моделі - половина з усіх.

У вересні Індія планує вивести з експлуатації свій наймасовіший винищувач, який став легендою індійських ВПС, але разом з тим набув і вкрай негарної репутації. Про це пише The Economist.

Після ганебно програної війни з Китаєм у 1962 році Індія усвідомила, що їй конче потрібна сучасна бойова авіація. У ті часи Індія почала активно дружити з СРСР, тож звернулася до Москви по допомогу. І там індійцям запропонували МіГ-21.

Цей літак був створений у 1950-х роках в СРСР як легкий перехоплювач, призначений для швидкого набору висоти, щоб швидко наздогнати ворога на коротких відстанях. Він швидко став основною робочою конячкою у радянській армії і в значних кількостях експортувався в дружні країні.

Індійські ВПС теж оцінили переваги МіГ-21, який був хорошою машиною, як на свій час. Індія придбала сотні машин у СРСР, ще кілька сотен виготовила сама за ліцензією. Загалом йдеться про понад 900 літаків.

МіГи добре себе показали в Індо-Пакистанській війні 1971 року, ставши одним із символів військової могутності Індії.

Однак експлуатація МіГ-21 увесь час була пов’язана із високим ризиком. Особливості конструкції крил, шасі і турбореактивного двигуна створювали проблеми зі стабільністю літака на малих швидкостях. Найменша помилка - і занадто повільний політ перетворювався на катастрофу.

За пів століття активної експлуатації із 946 машин Індія втратила 476 внаслідок аварій, в яких загинули 200 пілотів та 60 цивільних осіб. За такої приголомшливої статистики не дивно, що в індійській пресі винищувач отримав прізвисько "літаюча труна". Остання відома катастрофа за участі МіГ-21 сталася в Індії у 2023 році: внаслідок нещасного випадку загинули троє цивільних.

Важко повірити, але, попри таку шалену аварійність та всупереч повній моральній застарілості, МіГ-21 досі залишався на озброєнні ВПС Індії. У 2019 році модернізований літак навіть відправили на зустріч із пакистанськими літаками під час чергового загострення між цими запеклими сусідами: цілком очікувано "дідуся" негайно збили, хоча пілоту пощастило вижити. У травні 2025 року Індія і Пакистан почубилися знову. І МіГ-21 вкотре були використані в бойових діях.

Взагалі-то індійська армія планувала позбутися цих літаків ще у 1990-х роках, але з різних причин процес затягувався. І лише зараз індуси вирішили остаточно списати МіГи-21, які взагалі не тягнуть сучасні бойові дії. Вважається, що на сьогодні в строю Індія має близько 80 цих літаків.

Інші "ветерани" армій світу

Як писав УНІАН, у липні Тайвань вивів з експлуатації свій найстаріший винищувач F-5, який стояв на озброєнні острівної держави понад пів століття.

Також ми розповідали, що Північна Корея, ймовірно, є експлуатантом найстарішого бойового літака у світі. Вона досі має на озброєнні китайські копії радянського винищувача МіГ-17, який є ще старішим за МіГ-21.

