Під час саміту "коаліції охочих" в Парижі лідери Європи провели телефонну розмову з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Дзвінок підтвердила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Індія відіграє важливу роль у припиненні агресивної війни Росії та сприянні створенню шляху до миру. Ця війна має глобальні наслідки для безпеки та підриває економічну стабільність. Отже, вона становить ризик для всього світу. У перспективі ми плануємо узгодити спільну стратегічну програму на наступному саміті ЄС–Індія, який відбудеться якомога раніше у 2026 році", – заявила вона в соцмережі Х.

Телеканал Sky News зазначає, що минулими вихідними Моді перебував у Пекіні, де проходив саміт Шанхайської організації співробітництва.

Перед поїздкою до Китаю Моді провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Український лідер сказав, що премʼєр Індії передасть для нього повідомлення російському диктатору Володимиру Путіну, який також був на тому саміті.

Саміт у Парижі

4 вересня в Парижі відбулося засідання "Коаліції охочих". Як розповів президент України Володимир Зеленський, загалом участь у саміті взяли представники 30 країн.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що 26 країн погодилися відправити чи фінансувати миротворців в Україні. За його словами, ці сили – не для того, щоб вести війну проти Росії, а гарантувати мир. Він також наголосив на тому, що однією з гарантій безпеки має стати сильна українська армія.

