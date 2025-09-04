Неназвані дипломати зазначили, що протягом останніх тижнів дискусії просуваються більш інтенсивно.

У Парижі 4 вересня відбулося засідання "коаліції охочих", де лідери домовилися посилювати обороноздатність України. Як розповіли "Радіо Свобода" поінформовані джерела у дипломатичних колах країн-членів ЄС, конкретні кроки пообіцяли понад 20 країн.

Неназвані дипломати зазначили, що протягом останніх тижнів дискусії просуваються більш інтенсивно. Крім того, сказано, що з 21 однієї держави, які готові працювати над гарантіями безпеки для України, 10 погоджуються відправити своїх солдатів на українську територію після завершення бойових дій. Зокрема, піти на такий крок можуть Велика Британія й Франція, Нордичні країни й держави Балтії, Нідерланди та Австралія.

Співрозмовники журналістів додали, що Німеччина поки обмірковує, яку позицію зайняти. Основна причина полягає в тому, що на участь у місії потрібна згода німецького парламенту. Керівництво країни не впевнене, яким буде результат.

Не готові відправляти свої солдатів в Україну і в сусідній Польщі. Натомість, за словами дипломатів, країна може стати логістичним хабом для західних сил стримування.

Водночас незрозуміло, яку роль у гарантіях безпеки відіграватимуть Сполучені Штати Америки. Попередньо, це могли б бути розвідувальні можливості й прикриття місії з повітря.

Зазначається, що провідну роль в забезпеченні безпеки України на морі відіграватиме Туреччина. Своєю чергою, Велика Британія і Франція зосередяться на суші. А про безпеку в небі подбає багатонаціональний контингент.

Співрозмовники "Радіо Свобода" кажуть, що, за попередніми даними, європейська місія в Україні може налічувати 25-30 тисяч військових. Проте ці цифри можуть змінитися.

"Позитивно здивований передовим характером військового планування та обіцянками щодо військ, які Велика Британія й Франція отримали для сил підтримки, повітряного патрулювання і морських місій з розмінування. Є конкретні підрахунки кількості військ, які вже мають, але всі кажуть, що це залежить від мирної угоди, ролі США та, в багатьох випадках, схвалення парламентів", – сказало одне з жжерел.

Водночас функція західних військ остаточно не погоджено. Це може бути просто тренувальна місія, яка буде перебувати у великих містах на заході та в центральних регіонах країни. Під питанням залишається і те, якою може бути реакція європейських військових на можливі провокації з боку РФ. Поки незрозуміло, як вони діятимуть у випадку, якщо по них буде відкрито вогонь.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що 26 країн погодилися відправити чи фінансувати миротворців в Україні. За його словами, також країни Європи хочуть надати Україні можливість посилити армію, аби вона мала змогу стримувати потенційну агресію в майбутньому.

"Сьогодні 26 країн формально ангажувалися надіслати або сили контингенту в Україну, або внести певні засоби для підтримання цієї коаліції, для забезпечення безпеки України на морі, або в небі. Це сили не для того, щоб вести війну проти Росії, а гарантувати мир. І також послати стратегічний сигнал, аби запобігти відновленню боїв", – сказав французький лідер.

