Деякі теорії припускають, що уся оборудка могла відбутися з відома угорського уряду.

В Угорщині з військового аеродрому були вкрадені цінні запчастини до списаних винищувачів МіГ-29. Є припущення, що ці комплектуючі могли бути передані Україні.

Першим про викрадення запчастин написало угорське видання Blikk. Спочатку повідомлялося, що на територію військового об’єкту проникли сторонні, але згодом видання уточнило, що крадіжку здійснив хтось із персоналу летовища.

Угорська редакція "Радіо Свобода" провела власне розслідування і дізналася більше деталей. Як розповіли журналістам обізнані джерела, загалом деталі було вилучено з восьми різних літаків. Найціннішим елементом, який поцупили злодії, був бортовий комп'ютер, що керував локатором та системою озброєння.

За інформацією "Радіо Свобода", Міністерство внутрішніх справ Угорщини вважає, що крадіжку здійснив хтось із персоналу, деяких співробітників вже перевіряють.

"Цілком можливо, що вони розпакували, розібрали обладнання і винесли його за ворота", – розповів неназваний співрозмовник видання.

Хоча усе виглядає як звичайна крадіжка, в угорських соцмережах можна знайти думки, що все відбулося з відома угорського уряду, а обладнання, необхідне для експлуатації МіГів, таємно передали українській армії: адже Росія вже не використовує МіГ-29, хоч і має їх на озброєнні.

"Звичайно, це лише теорія, але, як ми вже писали раніше, угорський уряд, попри різку антиукраїнську політичну риторику, тихо надає Україні серйозну підтримку, наприклад, продаючи дизельне паливо за ціною нижче ринкової", – зауважує угорська редакція "Радіо Свобода".

Як писав УНІАН, Угорщина та Словаччина звернулися до Європейського Союзу із проханням скасувати санкції проти шести російських олігархів. В обмін на це вони обіцяють не блокувати решту санкцій проти Росії.

Тим часом в керівництві Євросоюзу зростає роздратування відверто проросійським курсом Угорщини. За даними угорских ЗМІ, вже цієї осені Брюссель може вжити реальних санкцій проти Угорщини, позбавивши її важливих субсидій з європейського бюджету. Також Будапешт може втратити право голосу в ЄС.

