Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав для підозрюваного в незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації бригадному генералу СБУ Іллі Вітюку запобіжний захід у вигляді застави в розмірі понад 9 мільйонів гривень. Це рішення було озвучено на засіданні суду в четвер, 4 вересня, яке транслювалося на YouTube-каналі ВАКС.

Примітно, що суддя Вищого антикорупційного суду Маркіян Галабала задовольнив клопотання сторони обвинувачення частково.

Прокурор закликав суд застосувати до генерала запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 42 млн грн, проте суд встановив заставу в значно меншому розмірі - 9 мільйонів 84 тисячі гривень.

На внесення цієї суми дається 5 днів. На фігуранта також покладено низку процесуальних обов'язків, зокрема, здати свої паспорти для виїзду за кордон на зберігання, утриматися від спілкування з низкою осіб тощо.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) підозрюють колишнього керівника департаменту кібербезпеки СБУ генерала Іллю Вітюка в незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні доходів.

Суспільне повідомляло, що за даними слідства, він у грудні 2023 року придбав квартиру за 21,6 мільйона гривень та оформив її на члена сім’ї. Водночас у договорі вказувалося, що вартість житла становить 12,8 мільйона гривень.

Минулого року медіа повідомляли, що придбала квартиру дружина Вітюка Юлія, яка пояснила, що купила нерухомість за зароблені як ФОП гроші.

"Слідчі встановили, що на рахунки ФОПу дійсно надходили кошти за начебто надання юридичних та консалтингових послуг. Проте від особи, яка підозрюється у заволодінні коштами АТ "Укрзалізниця" у складі злочинної організованої групи, а також від компаній, які контролюються зазначеною особою", - заявили в САП.

За словами правоохоронців, немає підтвердження законного походження решти 8,8 мільйона гривень, що були витрачені на купівлю квартири.

Тому Вітюку було повідомлено про підозру за ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Раніше УНІАН повідомляв, що колишня керівниця Хмельницької Медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Тетяна Крупа, яку підозрюють в незаконному збагаченні, може вийти з-під варти. Суд призначив заставу в розмірі 20 млн грн. Вона вже провела 11 місяців під вартою, а як пояснили в ВАКС, сукупний строк тримання під вартою підозрюваного під час досудового розслідування не повинен перевищувати 12 місяців. Якщо цю суму внесуть, серед обмежень залишиться лише носіння електронного засобу контролю.

Також ми писали, що за даними Опендатабот, кожна третя з перевірених декларацій містила ознаки подання свідомо неправдивих даних. Це значить, що третина посадовців, декларації яких перевірила Національна агенція з питань запобігання корупції, збрехали чи "забули" задекларувати 5,8 мільярда гривень. Експерти додали, що в середньому це виходить по 13,6 млн грн на декларацію.

