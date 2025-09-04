Одне з міст Нідерландів стало найдорожчим для купівлі житла.

Власне житло в Європі видається нездійсненною мрією, проте є міста, де його придбати значно простіше. Міжнародна аудиторська і консалтингова компанія Deloitte опублікувала Європейський індекс нерухомості за 2025 рік, який визначає, де купівля власного житла найбільше "вдаряє по гаманцю", а де, навпаки, залишається відносно доступною.

Аналітики розрахували, скільки середніх річних зарплат у відповідній країні необхідно для купівлі новозбудованої квартири площею 70 квадратних метрів.

Де в Європі найдорожче житло

Зазначається, що перше місце серед найменш доступних європейських міст для купівлі житла посів Амстердам, де для купівлі квартири необхідно, в середньому, 15,4 місцевої річної зарплати. Друге місце посіли Афіни, де для купівлі житла потрібно 15,3 середньої річної грецької зарплати. При цьому третю позицію зайняла Прага, де потрібно 15 чеських річних зарплат.

До прикладу, за даними з відкритих джерел, у Нідерландах середня річна зарплата у 2024 році складала понад 44 тис. євро до сплати податків, у Греції - 13 тис. євро, у Чехії - 22 тис. євро.

Повний перелік найменш доступних європейських міст для купівлі житла:

Амстердам - Нідерланди;

Афіни - Греція;

Прага - Чехія;

Кошице - Словаччина;

Брно - Чехія;

Банська Бистриця - Словаччина;

Братислава - Словаччина;

Любляна - Словенія;

Салоніки - Греція;

Будапешт - Угорщина.

Де в Європі найдешевше житло

На іншому кінці рейтингу опинилося італійське місто Турин, де квартиру можна придбати за еквівалент лише 4,9 місцевої річної зарплати. Далі йде місто Оденсе в Данії, Манчестер у Великій Британії, Орхус (Данія) та польське місто Катовіце.

Повний перелік найдоступніших європейських міст для купівлі житла:

Турин - Італія;

Оденсе - Данія;

Манчестер - Великобританія;

Орхус - Данія;

Катовіце - Польща;

Загреб - Хорватія;

Целє - Словенія;

Марібор - Словенія;

Флоренція - Італія;

Дьєр - Угорщина.

Нерухомість в Європі - що відомо

Нещодавно повідомлялося, що в Польщі минулого року іноземці купили рекордну кількість нерухомості. За рік вони придбали понад 17 тис. квартир і комерційних приміщень. Лідерами серед покупців тоді стали українці.

У березні стало відомо, що в Італії провінційні містечка роздають старі будинки за 1 євро з умовою, що покупець відремонтує будинок і буде в ньому жити.

