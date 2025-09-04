Компанія незаконно збирала дані користувачів через мобільні пристрої та сотні тисяч додатків, серед яких Instagram і Facebook.

Федеральний суд США зобов'язав Google виплатити 425 мільйонів доларів компенсації за збір призначених для користувача даних з мобільних пристроїв, навіть коли користувачі вимикали функцію відстеження в налаштуваннях акаунта. Про це повідомляє BBC.

Позов, поданий ще в липні 2020 року, стосувався близько 98 млн користувачів і 174 млн гаджетів. Позивачі стверджували, що незважаючи на деактивацію функції "Web & App Activity", Google продовжувала "збирати, зберігати та використовувати користувацькі дані". Зокрема включно з історією відвідувань і діями в додатках, серед яких Uber, Instagram і Facebook.

Регулятор визнав Google винною за двома з трьох пунктів обвинувачення, однак зазначив, що порушення не мали зловмисного характеру. У самій Google заявили, що не згодні з рішенням і мають намір його оскаржити.

Як зазначає BBC, Google пов'язує збір даних із роботою сервісу Google Analytics. За твердженнями пошукового гіганта, такі відомості є анонімними і не дають змоги ідентифікувати конкретного користувача.

Варто нагадати, в іншій антимонопольній справі суд відхилив вимогу Мін'юсту США зобов'язати Google продати свій вбраузер Chrome. Замість цього компанія повинна буде поділитися частиною пошукових даних з конкурентами та відмовитися від ексклюзивних угод.

Раніше Apple у своїй презентації назвала Android "інструментом масового стеження". Політика Google полягає в тому, щоб дійти до моторошної межі, але не перетнути її, вважають експерти.

УНІАН розповідав, що Google може позбавити Android-смартфони однієї з ключових переваг перед iPhone. Нові вимоги для розробників помітно ускладнять встановлення застосунків і APK-файлів за межами Google Play.

