Позиція уряду Польщі щодо відправки солдатів в Україну залишається незмінною.

Польща не буде відправляти своїх солдатів в Україну для участі в європейській місії, яку можуть розгорнути після завершення бойових дій.

Таку заяву зробив польський премʼєр-міністр Дональд Туск після засідання "коаліції охочих". Як пише Polsat News, за словами чиновника, позиція уряду Польщі з цього питання залишається незмінною.

"Польща, як ми неодноразово наголошували, не планує відправку військ в Україну. Зокрема і після закінчення війни", – сказав Дональд Туск.

Відео дня

При цьому він зауважив, що підтримка цієї місії з боку Польщі полягатиме в координації логістики.

"Ми відповідаємо за логістику. Відомо, що в Польщі знаходиться цей найбільший хаб, це місце організації допомоги для України. І це завдання достатньої, якщо не сказати виняткової важливості", – констатував премʼєр Польщі.

Західні військові в Україні: ви могли це пропустити

4 вересня в Парижі відбулася зустріч "коаліції охочих", де говорили в тому числі і про гарантії безпеки для України. Загалом участь у саміті взяли 30 держав.

"Радіо Свобода" з посиланням на джерела повідомило, що в Україні можуть розгорнути до 30 тисяч іноземних військових. На такий крок готові піти Велика Британія й Франція, Нордичні країни й держави Балтії, Нідерланди та Австралія.

Німеччина, ще роздумує, яку позицію зайняти. Також неясно, яку роль в забезпеченні гарантій відіграватимуть Сполучені Штати Америки.

Вас також можуть зацікавити новини: