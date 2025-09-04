За словами головкома, потрібна саме ешелонована оборона від ворожих дронів.

Україна створює ешелоновану оборону від російських дронів-камікадзе типу "Шахед". Про це у своєму Телеграм повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він зокрема розповів, що відбулася комплексна нарада, присвячена питанням протидії саме цьому типу загрози.

"У Силах оборони України триває робота з нарощування спроможностей за напрямком протидії ударним дронам типу "шахед". Ми створюємо ешелоновану систему протидії ворожим "шахедам" та "гераням", – написав головком.

Сирський наголосив, що є завдання підготувати більше операторів дронів-перехоплювачів, забезпечити їх необхідною кількістю "ефективних засобів ураження" та радіолокаційними станціями.

За словами головкома, протиповітряна оборона є пріоритетом для нього особисто, оскільки від її ефективності у боротьбі з "шахедами" та іншими засобами ураження залежить безпека українського тилу.

"Тому – продовжуємо відбір особового складу для комплектування екіпажів БпЛА-перехоплювачів, формуємо нові штатні підрозділи. За підсумками наради поставив завдання для усунення недоліків та посилення роботи за напрямком дронів-перехоплювачів", – написав Сирський.

Війна в Україні: загроза від "Шахедів"

Як писав УНІАН, Росія змінює підходи у здійсненні масованих повітряних атак по Україні. Тепер росіяни використовують менше ракет, віддаючи пріоритети саме безпілотникам типу "Шахед".

Про намір росіян збільшити кількість ударів саме безпілотниками свідчить перепрофілювання аеропортів Донецька і Керчі під запуск "Шахедів". Очевидним є намір агресора запускати одночасно велику кількість дронів.

