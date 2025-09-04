Ситуація, що склалася, ставить під загрозу не лише екосистему, а і якість життя людей.

В Ізмаїльському районі Одеської області, в унікальному населеному пункті Вилкове, який називають "Українською Венецією", екологічні інспектори зафіксували небезпечні зміни у складі води - критичне зниження розчиненого кисню, сірководень тощо. Про це заявили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

"За результатами лабораторних досліджень проб води, відібраних 2 вересня у водоймі міста Вилкове, зафіксовано небезпечні зміни у складі води", - наголошують фахівці.

Зокрема, виявлено критичне зниження концентрації розчиненого кисню - менше ніж 4 мгО₂/дм³, що призводить до задухи риби та інших водних організмів. Також зафіксовано перевищення норм за вмістом амонійного азоту, завислих речовин і фосфатів.

"Зафіксовано наявність сірководню, який навіть у малих концентраціях паралізує дихання у мешканців водойми та створює різкий запах "тухлих яєць". Усе це свідчить про високий рівень органічного забруднення та поступову деградацію водної екосистеми. Така ситуація - сигнал тривоги, адже вона ставить під загрозу не лише екосистему, а і якість життя людей, що мешкають поруч із водоймою", - акцентують у державній установі.

Що відомо про "Українську Венецію"

Вилкове – місто, розташоване в українській частині дельти Дунаю, на крайньому південному заході України, в Ізмаїльському районі Одеської області. Воно засноване у 1746 році як селище Липованське. Це останній населений пункт на берегах Дунаю перед його впаданням у Чорне море.

Місто також відоме під назвою "Українська Венеція" завдяки численним каналам (місцеві жителі називають їх еріками), проритим уздовж вулиць. Тому човен тут є звичайним засобом пересування.

Поблизу розташований Дунайський біосферний заповідник.

Нагадаємо, голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко вважає: якщо не вживати системних заходів з адаптації до кліматичних змін, в найближчі 20 років південні області України можуть перетворитися на зону, де сільське господарство стане економічно невигідним без масштабного зрошення. Зокрема, викиди парникових газів від промисловості, транспорту, енергетики, сільського господарства та масова вирубка лісів призвели до ефекту "теплової ковдри". Найбільш вразливими є степові регіони - Одеська, Херсонська, Миколаївська та Запорізька області, де клімат наближається до напівпустельного.

