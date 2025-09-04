Однією з гарантій безпеки має стати сильна українська армія, зазначив президент Франції.

35 країн погодилися надати Україні гарантії безпеки. Про це заявив президент Франції Емануель Макрон під час розмови з журналістами за підсумками зустрічей "Коаліції охочих".

"Наш підхід до гарантій наступний: по-перше, жодних обмежень до формату Української армії. Жодних обмежень щодо розміру сил, чи спроможностей. Також ми хочемо надати можливості Україні відновити українську армію. Аби вона могла стратегічно стримувати будь-яку потенційну агресію. І саме для цього ми збирали внески від усіх країн", - сказав Макрон.

Він додав, що другим елементом є сили стримування, які гарантуватимуть безпеку в Україні.

"Сьогодні 26 країн формально ангажувалися надіслати або сили контингенту в Україну, або внести певні засоби для підтримання цієї коаліції, для забезпечення безпеки України на морі, або в небі. Це сили не для того, щоб вести війну проти Росії, а гарантувати мир. І також послати стратегічний сигнал, аби запобігти відновленню боїв", - додав Макрон.

Також президент Франції заявив, що у майбутньому відбудуться контакти між США та Росією. І країни "Коаліції охочих" дали сигнал, що ці контакти мають бути результативними. Макрон заявив:

"Ми чітко даємо сигнал, що всі сигнали повинні перетворитися на реальність, що було погоджено два тижні тому. Що має бути зустріч двох президентів, потім має бути тристороння зустріч та чотирьохстороння. Якщо Росія буде відмовлятися від конкретних переговорів про мир. То ми дамо чітку відповідь на цю відмову Росії. Ми завжди були на боці".

На запитання журналістів щодо кількості військових, яку союзники можуть відправити Україні, Макрон відповів, що не готовий розповідати ці деталі.

"Ми навіть між нами не передавали всю інформацію. Наші міністри оборони, голови Генштабів, працюють в дуже секретних рамках. Це наша лінія оборони, ми не будемо відкривати деталі нашої організації Росії. Спитайте у Путіна, скільки військ він зібрав на кордонах України. Ми не будемо давати росіянам цю інформацію. Але наші голови генеральних штабів мають цю інформацію, вони займаються плануванням", - пояснив президент.

Сили стримування в Україні: що відомо

Напередодні журналісти ВВС повідомили, що Велика Британія та її союзники готові підтримати Україну як до переговорів щодо завершення війни, так і для забезпечення майбутньої мирної угоди. Зазначається, що запропонована угода передбачає продовження навчання української армії та військову допомогу.

Водночас The New York Times пише, що Україна не вірить у гарантії безпеки від союзників, тому робить акцент на багатомільярдній програмі нарощування озброєнь, яка фінансуватиметься Європою. Зазначається, що це дасть змогу стримати Москву від повторного нападу.

