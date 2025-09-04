Китай заборонив шукати інформацію про життя до 150 років після розмови Путіна та Сі, - ЗМІ

У Китаї соціальні мережі не витримали пошукових запитів про безсмертя.

У Китаї заборонили шукати інформацію щодо розмови китайського лідера Сі Цзіньпіня та російського диктатора Володимира Путіна про життя до 150 років. Як пише The Washington Post, заборона з’явилася після значного підвищення цікавості в мережі.

Після того, як розмова попала в мережу, люди почали масово шукати інформацію про життя до 150 років. Повідомлення про те, як доживати до цього віку, зросли на китайських платформах соціальних мереж у середу та четвер. Помічена компанія, яка вхопилася за цей момент для просування своїх медичних послуг. Але пошук оперативно заблокували.

Як пише видання, пошуковий сайт Weibo піддав цензурі запит "150 років". Його заборонили на цьому та інших популярних сайтах-пошуковиках та соціальних мережах.

Також Washington Post пише, що в останні роки китайські державні ЗМІ згадують можливість життя до 150 років, спекулюючи на досягненнях у галузі охорони здоров'я та технологій.

Як Путін та Сі обговорювали пересадку органів заради продовження життя

Нагадаємо, що частина розмови про наддовге життя випадково потрапила в прямий ефір державного телеканалу, який транслював парад. Її записали, бо забули вимкнути один з мікрофонів. Сі і Путін, яким по 72 роки, через перекладачів говорили про довголіття людини, пересадку органів і можливість жити вічно під час військового параду.

"У минулому люди рідко доживали до 70 років. Але сьогодні кажуть, що в 70 років ти все ще дитина", — сказав Сі.

"Люди можуть продовжувати життя через трансплантацію органів. Ви можете виглядати молодше, ніж ви є насправді, і ви можете навіть досягти безсмертя", — сказав Путін.

"Деякі пророкують, що в цьому столітті люди можуть жити до 150 років", - відповів Сі.

Додамо, що на думку експерта Петра Олещука російський диктатор Володимир Путін серйозно розглядає таку можливість. Саме цим він пояснив його надмірну турботу про власне здоров’я.

