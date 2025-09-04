Аеропорт Кракова першим у Польщі дозволив пасажирам проносити з собою більше рідини.

Міжнародний аеропорт Краків-Баліце імені Івана Павла II, який користується великою популярністю серед українців, пом'якшив правила провезення рідин у ручній поклажі.

Як повідомили на сторінці аеропорту у Facebook, він першим у Польщі ухвалив рішення дозволити пасажирам проносити з собою більше рідини – в ємностях до двох літрів замість раніше дозволеного одного літра сумарно.

Нововведення набуло чинності з 3 вересня 2025 року.

Відео дня

"Ми – перший аеропорт у Польщі, який скасував ліміт на провезення рідин у ручній поклажі! Відсьогодні ви можете провозити рідини в ємностях об'ємом до 2 літрів, також не виймаючи з багажу електроніку та косметику", – повідомили представники аеропорту.

За їхніми словами, досягти цього другому за величиною аеропорту Польщі вдалося завдяки 10 сучасним комп'ютерним томографам, встановленим у пунктах огляду. Нові комп'ютерні томографи створюють 3D-зображення багажу і дають змогу оглядати його в цифровому форматі.

"Ми підрахували, що час, необхідний для огляду однієї людини, скоротився майже на 30%. Завдяки цьому рішенню, навіть у дні, коли ми б'ємо рекорди пасажиропотоку, а інколи наш аеропорт обслуговує до 48 тисяч пасажирів за один день, очікування огляду для більшості з них не перевищує 10 хвилин", – заявив голова правління аеропорту Кракова Лукаш Струтиньскі.

Зняття обмежень на провезення рідин у ручній поклажі в Європі

Як раніше повідомляв УНІАН, Європейський союз планує в найближчому майбутньому послабити жорсткі обмеження щодо провезення рідини в ручній поклажі в літаках.

Однак деякі аеропорти в різних країнах Європи вже поступово пом'якшують ці вимоги. Для цього вони встановлюють сучасні сканери в зонах перевірки на безпеку. Зокрема, роботу в цьому напрямку вже активно веде Іспанія.

Обмеження на провезення рідин у ручній поклажі в Європі запровадили 2006 року після спроби теракту на рейсах із Великої Британії до США та Канади. Тоді терористи планували використовувати рідкі вибухові речовини, замасковані під напої, щоб підірвати кілька авіалайнерів, проте їхньому плану завадила поліція.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.