Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,13 грн/євро.

Національний банк України встановив на п'ятницю, 5 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,35 гривні за долар, таким чином, українська валюта зміцнилася на 2 копійки.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на п'ятницю установлено на рівні 48,13 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 7 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,30/41,33 грн/дол., а євро - 48,13/48,15 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 4 вересня подешевшав на 5 копійок і складає 41,55 гривні за долар, а крс євро також знизився на 5 копійок і складає 48,55 гривні за євро. При цьому продати американську валюту в банку можна за курсом 40,95 гривні, а євро - за курсом 47,55 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 3 копійки – 41,63 гривні за долар, а продати американську валюту можна за середнім курсом 41,10 гривні за долар. Водночас середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 5 копійок і складає 48,60 гривні за євро, а продати європейську валюту можна за курсом 47,90 гривні за євро.

