Удари України по російських НПЗ – це українські нафтові "санкції", зауважив Зеленський.

Під час сьогоднішньої телефонної розмови із "Коаліцією охочих" президент США Дональд Трамп був "дуже незадоволений" тим, що Європа досі купує російську нафту. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час розмови з журналістами за підсумками зустрічей "Коаліції охочих".

"Серед іншого є дві країни, це Угорщина та Словаччина. Коли Росія атакувала нашу енергетику, а ми у відповідь атакували їхню енергетику, на якій вони заробляють гроші і витрачають потім на зброю, то саме ці дві країни жалілися президенту Трампу на те, що от Україна така, вона зменшує можливості отримання відповідної нафти", – сказав Зеленський.

Президент додав, що Україна "знайшла такий вид санкцій" проти російського нафтового сектору.

"Я радий, що сьогодні США відкрито говорять, називаючи ці країни, що вони допомагають руській машині війни. І нам потрібно всім це зупиняти", – додав Зеленський.

Російська нафта: важливі новини

Раніше журналісти Politico оцінили наслідки ударів України по російських нафтопереробних заводах. Зокрема зазначається, що якщо темпи ударів по російських НПЗ збережуться, то Москва може бути вимушена піти на перемовини вже цієї осені.

Тим часом Reuters підрахували масштаби ударів по російських НПЗ. Так, за даними журналістів, останні удари зупинили енергетичні об'єкти Росії, що забезпечували щонайменше 17% російських нафтопереробних потужностей. Це близько 1,1 млн барелів на добу.

