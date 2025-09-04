Внаслідок аварії фунікулера в Лісабоні загинув українець

Жертвою став чоловік 1971 року народження.

Однією з жертв аварії з фунікулером в Португалії став громадянин України. Про це повідомили у пресслужбі МЗС України.

"За інформацією посольства України в Португалії, у катастрофі фунікулера в Лісабоні, на жаль, загинув один громадянин України, 1971 року народження", - зазначили у дипломатичній установі.

У зв'язку з цим, українські дипломати поінформували родичів загиблого та висловили співчуття.

Крім того, міністр закордонних справ Андрій Сибіга доручив дипустанові надати рідним загиблого всю необхідну консульську підтримку.

Більше про аварію фунікулера в Лісабоні

Як повідомляв УНІАН, у Лісабоні зійшов із рейок популярний серед туристів фунікулер "Глорія". За останніми даними, які підтвердила влада, в результаті аварії загинули 17 осіб і 23 отримали поранення.

Фунікулер було практично зруйновано. На фото з місця події можна побачити, що фунікулер розбився після безконтрольного спуску з вулиці, що йде під уклін.

