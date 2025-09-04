Суперечка відбулася під час сьогоднішнього саміту "Коаліції охочих".

Європейські партнери Україні невдоволені та розчаровані Трампом, який на словах активно погрожує Росії санкціями, але ухиляється від їх запровадження. Своєю чергою Трамп невдоволений Європою через купівлю російської нафти. Про це пише Bild.

Розповідаючи про сьогоднішню телефонну розмову між лідерами країн "Коаліції охочих" і Дональдом Трампом, видання зазначає, що президент США звинуватив європейців у купівлі російської нафти і таким чином у побічному фінансуванні російської агресії проти України.

За словами співрозмовників Bild, європейці намагалися це заперечити і сказали Трампу, що російську нафту купують лише Угорщина та Словаччина. Але спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф, який був присутній на зустрічі, зауважив, що решта Європи купує нафтопродукти, одержані з російської нафти на індійських НПЗ.

Коли Трамп заговорив на тему санкцій проти Росії, європейці висловили готовність протягом 48 годин направити своїх представників до Вашингтона для створення робочої групи щодо санкцій проти Росії. Однак залишилося не зрозумілим, чи погодився Трамп на цю пропозицію.

Як зазначає Bild, Дональд Трамп неодноразово погрожував санкціями проти Росії, вимагаючи від Путіна припинити війну, але усі визначені терміни він пропустив, "не вживши жодних заходів".

"Європейська сторона не очікує, що Трамп запровадить санкції проти Росії, навіть після телефонної розмови в четвер", – пише видання із посиланням на інсайдерів.

Нафтові санкції проти Росії

Як писав УНІАН, сьогодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що Трамп висловив невдоволення тим фактом, що Словаччина та Угорщина досі продовжують купувати російську нафту. Зеленський нагадав, що ці дві країни раніше навіть додумалися поскаржитися Трампу на те, що Україна атакує російську нафтову галузь.

Також ми розповідали, що у серпні Трамп запровадив проти Індії додаткові торговельні тарифи, оголосивши їх покаранням за купівлю російської нафти. Однак, за словами аналітиків та інсайдерів, це було лише прикриття, бо справжньою причиною запровадження тарифів була не російська нафта, а сварка Трампа з прем’єр-міністром Індії. Побічно це підтверджує і той факт, що проти інших покупців російської нафти, зокрема і проти Китаю, подібних заходів Трамп не вжив.

