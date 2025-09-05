Зазначається, що нафтобаза служить для постачання 41-ї та 20-ї загальновійськових армій ЗС РФ.

У тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи, після чого спалахнула потужна пожежа.

Про це повідомляє телеграм-канал Astra. Крім того, у мережі пишуть про приліт по важливій нафтобазі російських загарбників.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розкрив подробиці атаки:

"Південні квартали. Уражено нафтобазу за адресою вул. Руднєва, 60. Палає добряче. Тепер точно ані бензину, ані дизпалива в Луганську не буде", – написав він.

Згодом рух "АТЕШ" повідомив, що допоміг завдати цього удару по нафтобазі спільно з "таємною Організацією українців".

"Просто зараз горить найважливіша нафтобаза в Луганську, яка служить для постачання 41-ї та 20-ї загальновійськових армій ЗС РФ. Наші агенти брали участь у розвідці цього об'єкта в серпні цього року – і, нарешті, це дало результат", – ідеться в повідомленні.

Атаки по об'єктах російських окупантів

Україна проводить досить результативну кампанію ударів по тимчасово окупованому Криму. OSINT-аналітик зазначив, що на півострові протиповітряна оборона окупантів демонструє ознаки деградації.

Також тривають удари по російських нафтопереробних підприємствах. Видання Politico зазначало, що ці атаки можуть змусити Путіна почати переговори вже цієї осені.

